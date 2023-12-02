明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉30宗的士盜竊 警拘中年漢檢百合匙

【明報專訊】近期多宗的士車內盜竊，周三晚警方拘捕一名40歲男子，相信與9月至11月九龍及新界30宗車內竊盜及7宗偷車有關，失物大部分是現金及手機，總值約13萬元。 

網上流傳車cam片段，一名男子趁一的士司機離開車廂上廁所時，擊碎的士玻璃，偷取一個背囊後，駕駛另一輛的士逃去。警方表示賊人犯案手法純熟，針對無人看管及停泊公廁外之的士，趁司機短暫離開時打開無鎖的的士車門或利用工具開啟，甚至會用硬物打破車窗盜竊，犯案過程只幾秒。 

疑犯非的士司機 手法純熟

東九龍總區刑事部鎖定一名40歲目標男子，周三晚東九龍總區情報組在深水埗進行反車內竊盜行動，發現該目標男子形迹可疑即上前截查，身上搜獲兩條百合匙及一件相信用作擊破車窗的硬物，探員以車內盜竊、未獲授權而取用運輸工具及外出時備有偷竊用的物品罪名拘捕該名男子。據了解，被捕男子不是的士司機，無的士牌，百合匙只能開啟舊款的士車門。

東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒稱，警方迅速鎖定疑人身分，除透過調查及情報分析，亦因有車主主動提供停泊案發現場車輛的「車cam」，部分影像清楚拍到疑人犯案經過。

該區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅稱，東九龍總區刑事部於6月推出「弘鏡計劃」，鼓勵車主於座駕安裝行車記錄儀，預防罪案。當有案件發生後，警方會主動聯絡參加計劃的車主，了解有無相關罪案錄影片段。

上 / 下一篇新聞

三會提名裁合憲 官：互推舉未必不當 稱無足夠證據顯示篩走民主派 參選權「非絕對」
三會提名裁合憲 官：互推舉未必不當 稱無足夠證據顯示篩走民主派 參選權「非絕對」
公僕不投票即軟對抗？ 陳國基稱不同意
公僕不投票即軟對抗？ 陳國基稱不同意
記者疑北京採訪失聯一月 《南早》：家人稱處理私事
記者疑北京採訪失聯一月 《南早》：家人稱處理私事
地平綫進駐科學園 擬5年投資30億 內地智能駕駛技術龍頭 孫東稱電池龍頭「快落戶」
地平綫進駐科學園 擬5年投資30億 內地智能駕駛技術龍頭 孫東稱電池龍頭「快落戶」
愛金庸對港有感情 盼人才不需去矽谷
愛金庸對港有感情 盼人才不需去矽谷
結束訪港 航天團爭取年底「港產太空人」揭曉
結束訪港 航天團爭取年底「港產太空人」揭曉
家有初生嬰 輪過渡屋縮短一年
家有初生嬰 輪過渡屋縮短一年
理大暴動5人囚19月 律政司申加刑被拒
理大暴動5人囚19月 律政司申加刑被拒
林定國：非常任法官助提升司法水平
林定國：非常任法官助提升司法水平
中學推三層應急機制兩月 未涵小學 缺人手可轉介社署 「校長信」助緊急學生公院排快隊
中學推三層應急機制兩月 未涵小學 缺人手可轉介社署 「校長信」助緊急學生公院排快隊
蔡若蓮：長線內地團對學校運作是挑戰
蔡若蓮：長線內地團對學校運作是挑戰
小巴收掣不及 撞九巴14傷
小巴收掣不及 撞九巴14傷
馬家健案明年3月判 辯方稱女大狀「局外人」
馬家健案明年3月判 辯方稱女大狀「局外人」
11案底積犯認竊迷你倉 囚39月
11案底積犯認竊迷你倉 囚39月
貓狗中英街偷渡 兩人被捕 曾網上宣傳跨境運送寵物
貓狗中英街偷渡 兩人被捕 曾網上宣傳跨境運送寵物
4醫生列黑名單 「保柏香港」稱本地保單不受影響
4醫生列黑名單 「保柏香港」稱本地保單不受影響
騙徒扮大新保險賣車保 保監局籲勿經代理繳費
騙徒扮大新保險賣車保 保監局籲勿經代理繳費
馬紹祥、龔楊恩慈 獲委任中大校董
馬紹祥、龔楊恩慈 獲委任中大校董
勵德邨火警 兩貓焗死
勵德邨火警 兩貓焗死
凍櫃車撞箭嘴車 3車串燒
凍櫃車撞箭嘴車 3車串燒
與兒童醫院研合作降費用 養和質子治療盼助更多人
與兒童醫院研合作降費用 養和質子治療盼助更多人
話你知：質子治療精準治癌 減副作用
話你知：質子治療精準治癌 減副作用
警上訴後判罰更重 申覆核推翻紀律聆訊
警上訴後判罰更重 申覆核推翻紀律聆訊
警越權案 辯：非私用 濫權非唯一推論
警越權案 辯：非私用 濫權非唯一推論
P牌休班警涉撞車傷人 准保釋禁駕駛
P牌休班警涉撞車傷人 准保釋禁駕駛
九市速遞：珠海起程 「大橋旅團」月中試運
九市速遞：珠海起程 「大橋旅團」月中試運
九市速遞：偕福田辦中小學 中大深校：共創範例
九市速遞：偕福田辦中小學 中大深校：共創範例
九市速遞：前海創業賽 「智慧快測」奪港區初創金獎
九市速遞：前海創業賽 「智慧快測」奪港區初創金獎
九市速遞：穗辦港非遺展 獅頭匠人赴開幕式
九市速遞：穗辦港非遺展 獅頭匠人赴開幕式
九市速遞：穗放寬限地價 3地皮復「價高者得」
九市速遞：穗放寬限地價 3地皮復「價高者得」
灣區手記：手術記 ／文：尚東美
灣區手記：手術記 ／文：尚東美
【Emily】中大政政系重組 學生主場諮詢會告吹 院長離港唔出席 關注組改網上調查
【Emily】中大政政系重組 學生主場諮詢會告吹 院長離港唔出席 關注組改網上調查
【Emily】港台區選論壇問題貼地 涉野鴿、露宿者、遊客滋擾
【Emily】港台區選論壇問題貼地 涉野鴿、露宿者、遊客滋擾
【Emily】陳健波口頭報告 尚海龍話漏point
【Emily】陳健波口頭報告 尚海龍話漏point
【Emily】愛滋病毒測試宣傳車巡迴各區
【Emily】愛滋病毒測試宣傳車巡迴各區
【Emily】中環10米聖誕樹亮燈 提早報佳音
【Emily】中環10米聖誕樹亮燈 提早報佳音