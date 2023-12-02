涉30宗的士盜竊 警拘中年漢檢百合匙

網上流傳車cam片段，一名男子趁一的士司機離開車廂上廁所時，擊碎的士玻璃，偷取一個背囊後，駕駛另一輛的士逃去。警方表示賊人犯案手法純熟，針對無人看管及停泊公廁外之的士，趁司機短暫離開時打開無鎖的的士車門或利用工具開啟，甚至會用硬物打破車窗盜竊，犯案過程只幾秒。

疑犯非的士司機 手法純熟

東九龍總區刑事部鎖定一名40歲目標男子，周三晚東九龍總區情報組在深水埗進行反車內竊盜行動，發現該目標男子形迹可疑即上前截查，身上搜獲兩條百合匙及一件相信用作擊破車窗的硬物，探員以車內盜竊、未獲授權而取用運輸工具及外出時備有偷竊用的物品罪名拘捕該名男子。據了解，被捕男子不是的士司機，無的士牌，百合匙只能開啟舊款的士車門。

東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒稱，警方迅速鎖定疑人身分，除透過調查及情報分析，亦因有車主主動提供停泊案發現場車輛的「車cam」，部分影像清楚拍到疑人犯案經過。

該區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅稱，東九龍總區刑事部於6月推出「弘鏡計劃」，鼓勵車主於座駕安裝行車記錄儀，預防罪案。當有案件發生後，警方會主動聯絡參加計劃的車主，了解有無相關罪案錄影片段。