馬紹祥、龔楊恩慈 獲委任中大校董

馬前任發展局長 任期3年

修例草案早前獲通過後，13名現任校董於過渡期間留任，尚欠1名由監督（即特首李家超）委任的校董。根據中大網站最新資料，原本由監督委任的校董陳遠秀退任，最新6名監督委任校董是陳曉峰、龔楊恩慈、馬紹祥、彭韻僖、彭一庭及黃汝榮。

翻查資料，中大校董會改組前有54席，原有27名校外成員與27名校內成員，比例1比1，改組後設23名校外成員與11名校內成員，比例2比1。

被取消的席位分別是1名終身校董、4名書院院務委員會選任校董、3名教務會選任校董、1名校董會資深顧問等。另外，改組後副校長席位由6變2，書院校董會選任校董由8變6，書院院長由4變2，學院及研究院長由9變2，校友評議會選任校董則2變1。早前提出修例草案的3名立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳，現亦是留任的中大校董。

此外，改組後，中大聘任校長或常務副校長須獲校董會四分三成員投票通過。