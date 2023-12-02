馬紹祥、龔楊恩慈 獲委任中大校董

【明報專訊】立法會11月初通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，中大校董會現有15名成員，正值過渡階段，直至組成34人校董會。政府昨刊憲宣布任命發展局前局長現新世界集團執行董事馬紹祥及中銀香港前副總裁龔楊恩慈為中大校董，任期3年，由本周一（11月27日）起生效。
馬前任發展局長 任期3年
修例草案早前獲通過後，13名現任校董於過渡期間留任，尚欠1名由監督（即特首李家超）委任的校董。根據中大網站最新資料，原本由監督委任的校董陳遠秀退任，最新6名監督委任校董是陳曉峰、龔楊恩慈、馬紹祥、彭韻僖、彭一庭及黃汝榮。
翻查資料，中大校董會改組前有54席，原有27名校外成員與27名校內成員，比例1比1，改組後設23名校外成員與11名校內成員，比例2比1。
被取消的席位分別是1名終身校董、4名書院院務委員會選任校董、3名教務會選任校董、1名校董會資深顧問等。另外，改組後副校長席位由6變2，書院校董會選任校董由8變6，書院院長由4變2，學院及研究院長由9變2，校友評議會選任校董則2變1。早前提出修例草案的3名立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳，現亦是留任的中大校董。
此外，改組後，中大聘任校長或常務副校長須獲校董會四分三成員投票通過。