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港聞

港聞二

4醫生列黑名單 「保柏香港」稱本地保單不受影響

【明報專訊】 國際醫療保險公司「保柏（Bupa)」近日於網站公開「不認可服務提供者名單」，稱少數醫療保健服務提供者未達該公司水平（standards）， 故不受理由其提供治療費用索償申請，本港4名醫生及一間皮膚美容專科中心在名單內被點名。

保柏環球指服務未達公司水平

不受理診金索償

醫學會會長鄭志文昨向本報稱，保柏昨晚主動發電郵澄清上述名單是「保柏環球（Bupa Global）」公布，「保柏香港（Bupa Hong Kong）」沒有不認可任何醫療保健服務提供者，也沒公布任何名單，上述名單不適用沒持有國際私人醫療保險保單的「保柏香港」會員。

鄭認為，持有保柏香港保單的病人不受影響，到名單內診所及機構接受治療仍可獲理賠。本報正向保柏查詢事件。

被點名的包括知名腎科專科醫生何繼良、普通科醫生傅祖惇、骨科及足科醫生吳彥、DermaCare Central 皮膚及美容專科服務中心，及該中心的皮膚科醫生余浩德。除香港外，內地及新加坡等多個國家均有醫生或診所被列黑名單。

鄭志文指出，醫學會昨午去信醫衛局表達關注及跟進事件，正徵詢法律意見，同晚收保柏電郵聯絡，澄清「保柏香港」會員不受上述名單影響，強調明白本港醫生受香港醫委會監管，尊重專業自主權，相信每名醫生均根據自己專業經驗、疾病複雜程度及患者情况決定服務費用；但保柏亦定期檢討不同醫療服務供應的服務及定價，以確保客戶在其醫療保險計劃享有全面醫療支援及保障。

鄭認為，雖然保柏澄清香港保單不受影響，但有保險公司高調稱有醫生不符水平令業界擔憂，冀保柏解釋機制及專業理據。他又關注受影響醫生的病人有否上訴機制、名單有否時效。

醫學會憂保險業界內部有黑名單

被點名醫生或影響自願醫保服務

鄭續稱，醫學會需向業界收集資料，了解保險業界內部會否亦有黑名單。他擔心，今次事件會否有其他保險公司仿效公開名單，而本港目前有自願醫保計劃，如政府日後擴大涵蓋面，鼓勵更多人買醫保甚至推行全民醫保，屆時被保險公司點名的醫生會否仍可服務市民 。本報昨向醫衛局查詢，待回覆。

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