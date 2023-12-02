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港聞

港聞二

貓狗中英街偷渡 兩人被捕 曾網上宣傳跨境運送寵物

【明報專訊】海關昨凌晨於沙頭角中英街搗破一個懷疑走私寵物倉庫，檢獲5隻懷疑從內地走私到港的貓狗，拘捕47歲本地男子及61歲內地女子。5隻貓狗均大致健康，現由漁護署及動物組織照顧。海關表示，被捕男子懷疑曾於社交媒體上聲稱可助人安排跨境運送寵物來港。

港男伙內地女 涉無牌輸入動物

海關經情報分析，昨凌晨零時許採取行動。海關發現一名女子手持尼龍袋，從內地進入中英街香港範圍的一個單位內，一名男子在門口接收該寵物袋，然後兩人步入單位。關員在單位內發現3隻貓及2隻狗，其中兩隻狗在單位角落，分別被困寵物袋及籠內；另外3隻貓在洗手間，其中兩隻放在同一寵物籠。海關其後拘捕兩人，二人同稱無業，涉嫌未有漁護署許可證將動物輸入來港。

單位無飼養寵物用品

海關有組織罪案調查科指揮官張文傑表示，涉事單位面積約200平方呎，設備簡陋，沒有飼養寵物的用品，只有一些麻將枱和櫈。關員又發現一個懷疑由被捕男子經營的社交媒體帳戶，聲稱可幫人安排跨境運送寵物來港，不排除他負責派送寵物，女子則負責帶寵物來港。5隻寵物市場售價分別3萬至6萬元不等，總值約22萬元。

檢3貓2狗 總值22萬

漁護署進出口科獸醫陳正民表示，5隻寵物分別是英國短毛貓、曼基貓、金吉拉貓、牧羊犬，以及一隻迷你或混種幼犬，除幼犬交由漁護署伙伴動物組織特別照顧外，其餘4隻貓狗現時在該署動物管理中心接受觀察，全部動物大致健康，會接受不少於120日檢疫隔離。

根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁一年。

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