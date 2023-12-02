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港聞二

11案底積犯認竊迷你倉 囚39月

【明報專訊】46歲裝修工兩年間於觀塘一間迷你倉連環爆竊其中6格儲存倉，並佔用附近無人使用的儲存倉偷藏贓物，涉約128萬元財物；昨於區域法院承認6項爆竊罪。暫委法官陳永豪指出，被告2017年起就爆竊罪被判入獄，獲釋後因爆竊再入獄，「好心你啦，幾十歲人有手有腳，揸車、搬運都搵到食㗎」、「你想我好心輕判，我想你好心改過」；最終考慮到被告是積犯及專業犯案者，判囚39個月。

官：應審視過往求情信兌現否

被告黎仲偉過去有17項案底，當中11項為爆竊罪。陳官直指案情反映被告隨機犯案，當有儲存倉被撬開後發現收藏貴重財物，食髓知味便繼續犯案。陳官注意到被告2017年因爆竊被判入獄，2019年獲釋後再因爆竊入獄，告誡被告「有手有腳」、「揸車、搬運都搵到食」。

辯方呈上被告手寫的英文求情信，陳官指「諗得衰，有囚友教你咁做；諗得好，係你嘔心瀝血地寫」，倘被告過往爆竊案中有寫求情信，他應審視當日信中改過的承諾有否兌現，「睇番啲舊物，可以警惕自己」。最終陳官考慮被告雖然認罪，但是積犯及專業犯案者等加刑因素，判囚39個月。

案情指出，被告於2020至2022年間在觀塘旺旺多用途移動迷你倉，於不同時間用工具撬開共6格儲存倉門鎖，其中一格擺放200套首日封、數本集郵簿，另一格擺放1000枚珠寶，兩格財物總值近120萬元。另外4格收藏遊戲機、模型、玩具槍等，涉約8萬元財物。

事後有迷你倉職員發現有人霸佔無人使用的儲存倉，遂鎖上儲存倉報警。警方在上述迷你倉發現部分贓物，經調查後於2022年4月拘捕被告，在其住宅及酒店房起回當中28萬元贓物。

【案件編號：DCCC1089/22】

相關字詞﹕區域法院 迷你倉 爆竊

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