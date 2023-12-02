馬家健案明年3月判 辯方稱女大狀「局外人」

辯方陳辭表示，辯方立場是串謀協議發生於馬家健首次在法院地牢與陳強利、被告張曉惠（案發時33歲）和一名女文員會面前，即2017年1月27日更早的時間。根據雙方「承認事實」，洪智謙的胞弟洪智勤於2016年11月探訪馬，其後馬父便獲告知不用付律師費。

辯方：串謀發生先於首會晤

控方引述其餘會面反駁

雖然馬供稱不記得洪弟於會面中說什麼，以及首次會面後才知悉被告等人受聘於洪弟，惟辯方認為不可能是湊巧，馬的說法是他推翻認罪的基石之一，推論馬在首次會面已向被告提出「一招一放」，先前已達成與洪智謙、洪弟和陳強利的串謀協議，因此被告角色只是「局外人」，負責上庭代表馬認罪和求情。

控方陳辭時反駁，若馬一早與他人達成共識，不會於2017年3月3日第二次會面詢問被告案件勝算，而且同月9日第三次會面只有被告和一名男律師會見馬，陳強利作為律師樓的刑事支援主管，不會容許被告這「局外人」自行會見。

及至8月會面，當時距離洪智謙獲撤控已5個月，陳強利仍要求馬簽署聲明書，稱經諮詢被告後決定認罪但控方要「不提證供起訴」洪。控方主張，因被告等人知悉控方仍有可能重新檢控，海關或警方可要求馬進一步提供資料，被告等人目的是令洪智謙脫罪，串謀協議並非止於馬決定認罪。