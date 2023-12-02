馬家健案明年3月判 辯方稱女大狀「局外人」

【明報專訊】大律師張曉惠和「師爺」陳強利涉游說青年馬家健承認販毒罪、被控串謀妨礙司法公正罪一案，昨在區院結案陳辭。辯方主張陳強利故意找被告這名經驗不足、年輕的大律師處理，令串謀協議成事，被告角色猶如「局外人」；而販毒案的確有其複雜之處，被告與陳會見馬時，或只覺得陳「講大咗」，未必察覺有異。控方則稱不認為被告過於膽怯、經驗尚淺和資歷不足能解釋她為何涉案，被告等人無就證據強弱、案情等向馬提供專業意見。法官把案押後至3月1日裁決。
辯方陳辭表示，辯方立場是串謀協議發生於馬家健首次在法院地牢與陳強利、被告張曉惠（案發時33歲）和一名女文員會面前，即2017年1月27日更早的時間。根據雙方「承認事實」，洪智謙的胞弟洪智勤於2016年11月探訪馬，其後馬父便獲告知不用付律師費。
辯方：串謀發生先於首會晤
控方引述其餘會面反駁
雖然馬供稱不記得洪弟於會面中說什麼，以及首次會面後才知悉被告等人受聘於洪弟，惟辯方認為不可能是湊巧，馬的說法是他推翻認罪的基石之一，推論馬在首次會面已向被告提出「一招一放」，先前已達成與洪智謙、洪弟和陳強利的串謀協議，因此被告角色只是「局外人」，負責上庭代表馬認罪和求情。
控方陳辭時反駁，若馬一早與他人達成共識，不會於2017年3月3日第二次會面詢問被告案件勝算，而且同月9日第三次會面只有被告和一名男律師會見馬，陳強利作為律師樓的刑事支援主管，不會容許被告這「局外人」自行會見。
及至8月會面，當時距離洪智謙獲撤控已5個月，陳強利仍要求馬簽署聲明書，稱經諮詢被告後決定認罪但控方要「不提證供起訴」洪。控方主張，因被告等人知悉控方仍有可能重新檢控，海關或警方可要求馬進一步提供資料，被告等人目的是令洪智謙脫罪，串謀協議並非止於馬決定認罪。