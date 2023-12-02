蔡若蓮：長線內地團對學校運作是挑戰

梁熙：揀一天團似應付

根據教育局日前向立法會提交的文件，本學年有497間中學向局方申請安排公民科內地考察，當中40多間選擇四至五天廣東省以外的行程，佔整體不足一成。

民建聯梁熙關注為何只有少數學校參與三至四天的交流團，又提到局方仍保留一天團，認為揀選一天團的學校予人感覺「應付吓、交功課」。蔡若蓮回應，學校每次派10多名隨團教師照顧逾百名學生，影響其他年級上課，參與較長線考察團對學校運作有挑戰；保留少量一天團主供特殊學校參與，相關學生或不宜過夜。

學校：派員支援方考慮長線

聖士提反堂中學校長麥偉麟向本報表示，該校擬明年6至7月出發，屬意在廣東考察兩天，有待局方處理申請；選擇較短行程主要考慮教師人手，以一級約120名學生計，隨團教師需12人，影響其他級別教學。他建議局方安排退休校長或派員支援，屆時才可考慮參加更長線考察團。

另外，公民科考察團現由承辦機構負責。蔡若蓮說，每次考察團後都設師生問卷調查，亦與學校及承辦單位開會檢討，強調若承辦商做得不好「不會沒後果」，將記錄在案，日後不邀請相關機構入標。

倘承辦商做得差 不邀入標

民建聯郭玲麗昨稱共產黨對國家發展很重要，惟現時涉共產黨史的行程不足，建議增加。蔡若蓮稱雖然僅部分行程明確說明涉共產黨，實際上很多行程涵革命先烈足迹、故居等，學生有機會接觸黨史。

至於立法會教育事務委員會原擬本月隨學校公民科考察團赴陝西，有議員稱考察團對忙於區議會助選的議員不公平，最終議員隨團安排告吹。委員會主席梁美芬昨說，若因「有些公共活動」就指考察團時間不合適「絕對不公道」，稱目前仍有議員隨團到中東考察。