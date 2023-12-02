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中學推三層應急機制兩月 未涵小學 缺人手可轉介社署 「校長信」助緊急學生公院排快隊

【明報專訊】近期接連有學童自殺，政府昨起至明年1月在全港中學推出校本「三層應急機制」（下稱機制），冀及早識別和支援自殺風險高的學生。教育局昨亦致函全港小學，敦促學校及早識別和支援有精神需要學生，信中未提及機制涵蓋小學。津貼小學議會認為，安全網不應遺漏同樣面臨學業壓力的小學生。有中學校長認為，機制不應只維持兩月，盼當局調整教師培訓要求，提供空間讓學校將守護學生生命視作最重要的事，做好「守門人」角色。

翻查資料，特首李家超、醫衛局副局長李夏茵及教育局長蔡若蓮上月介紹機制時，均未指明涵蓋中學或小學。

至於為何機制昨日起推行兩個月，教育局回覆查詢稱，學生在新冠疫情復常後的適應需面對較大挑戰，尤其開學後面對臨近的測考，壓力不容忽視；近期學童自殺個案上升，故透過跨部門協作，協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，盡快提供適切支援，築起「更堅固的安全網」。

先由學校識別 委會指關鍵

機制提出，第一層是學校先識別有精神健康需要的學生，優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生；第二層是如學校人手不足以應付需要新發現而有較高自殺風險的學生，教育局會協組將個案轉介至社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進；第三層是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予公立醫院精神科，醫管局會優先處理緊急個案，並設電話諮詢熱線，供校長索取專業意見。

據了解，精神健康諮詢委員會周三討論機制時，會上普遍認同成敗關鍵在於第一層識別，關注教師壓力龐大有否空間識別高危學生，惟未得出具體解決方案；另外多名委員建議增撥資源轉介有需要學生至私營界別接受輔導，但未被接納，官方僅承諾會有足夠轉介資源。至於第三層轉介，據悉校長轉介信可助學生「排快隊」至醫管局緊急或半緊急輪候隊伍。根據醫管局承諾，精神科專科緊急及半緊急新症輪候時間中位數須不長於1周及4周。

蘇炳輝：呈分試申升中 小六高危

津貼小學議會主席蘇炳輝表示，機制旨在提供安全網，「個網不應漏小學」。他明白中學情况較嚴重，期望當局參考支援中學的經驗後，將機制擴至小學。他又指，小六生本月中面對呈分試，明年1月又要申請升中「自行分配學位」，學業壓力大，亦屬高危，稱不少小學現已加強學生情緒支援，同時教育家長勿過分催谷子女。

中學校長：教師培訓需求應調整

有不具名的精神健康諮委會委員說，大學自殺發生率不低於中學，不能單靠校內輔導或校醫跟進，質疑今次未為大專院校設類似機制。

香港學校訓輔人員副會長、中學校長李建文表示，歡迎當局公布具體機制內容，若推行間有大量需求和高效益，應至少今個學年均推行。談及機制第二層，李認為不應只有新發現個案才可尋求「外援」，有些學校處理正排隊的個案已很吃力。他又表示，現時學童自殺個案增加，非常時期當局應體諒並調整教師培訓要求，才能更照顧學生精神需要。

相關字詞﹕三層應急機制

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