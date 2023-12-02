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港聞二

林定國：非常任法官助提升司法水平

【明報專訊】下周一（4日）是「國家憲法日」，律政司長林定國昨出席基本法委員會香港委員舉辦的「國家憲法日」晚宴講座。他在會上指出，《基本法》對鞏固本港法治環境起關鍵作用，舉例有4項條款特別提到普通法，其中第82條列明本港設非常任法官制度。他指出各界對非常任法官的表現各有意見，但強調本港是開放型社會，有關制度可提升本港司法水平，鞏固本港優勢，與外地接軌。

林定國昨以「國家及香港法治的洞察」為主題，在會上發表逾半小時演講，提到國家的法治建設經歷很多困難，亦受過歷史教訓，但認為自改革開放至近10多年來，都有明顯進步。若對國家法治有意見，應顧及國家人口達14億、各省市發展程度不一，而思考如何完善法治建設的時間短，以此角度評論國家法治的發展、評估未來發展的好壞。

評中國法治 應考慮人口省市發展

本港方面，林定國稱本港透過普通法制度建構法治，舉例《基本法》第8條是回歸前基本法保留下來的根本條款；第84條則列明本港法庭可參考其他普通法適用地區的司法判例。他又說，不應將司法獨立複雜化，認為要司法制度不受干預是在乎機制，並引用《基本法》88、85及89條，指已分別提及委任法官的機制、司法人員履行職責的行為不受法律追究，以及辭退法官的機制。

另外，下周一特區政府與中聯辦合辦以「憲法與中國式現代化」為題的國家憲法日座談會，除特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄致辭外，北京大學法學院教授張翔亦會發表主題演講。

相關字詞﹕司法獨立 林定國 國家憲法日

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