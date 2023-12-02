理大暴動5人囚19月 律政司申加刑被拒

上訴庭昨頒判辭解釋，雖然律政司對原審的批評不無道理，5人刑期應至少有24至28個月，但考慮被告在刑期覆核後一般可獲減刑，加上5人即將出獄，故不認為改判符合公眾利益。

5名答辯人依次是26歲（現年，下同）梁子揚、26歲郭志帆、22歲許寧軒、29歲馬嘉惠、30歲嚴家朗。認罪協商指5人承認理大外暴動罪後，針對理大內的暴動罪不會起訴。早前庭上透露，許寧軒最早刑滿獲釋日子是今年10月12日，其餘4人的最早獲釋日為今年12月至明年2月間。

上訴庭判辭指出，原審區院法官陳廣池過分強調該認罪協商等同控方「放生」各答辯人，以至不當地從理大內暴動的背景分割出來，加上過分強調各答辯人的品格、非暴動策劃者的身分；答辯人一方則指出，若法庭將整個理大暴動本身作量刑，等同把已存檔的控罪翻出來再判刑。

判辭續指原審判刑時應考慮整個理大暴動，不過只是作為案發背景（context）來考慮，與翻出已存檔的控罪再判刑是兩回事。理大事件作為牽動全港、令整個尖東和紅磡陷入多天混亂的暴動，不論對公共秩序的破壞及個人罪責，都是其他單一、偶發的同類事件無法相比。

官認同原判過輕

惟快出獄 改判無助公益

法官認為律政司指原審構成原則犯錯不無道理，認同原審量刑「實在太低」。5人獲認罪扣減後，刑期至少應該是24至28個月，但考慮依慣例他們在刑期覆核後可再獲減刑，加上5人快將出獄，不認為改判符合公眾利益，故駁回律政司申請。

【案件編號：CAAR 1/23】

（反修例風暴）