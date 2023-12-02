家有初生嬰 輪過渡屋縮短一年

排兩年公屋 「跳級」至甲類租戶

現時輪候傳統公屋未滿3年的家庭或人士，屬過渡房屋乙類租戶。凡今年10月25日或之後有新生嬰兒的家庭，昨起可獲縮減一年輪侯傳統公屋時間的申請要求，即已輪候傳統公屋滿兩年，便符合甲類租戶資格；其他申請家庭或人士則維持現有要求（即已輪候傳統公屋滿3年），才符合甲類租戶資格。申請家庭須於嬰兒未滿一歲前遞交過渡房屋申請。

營運過渡房屋機構須將項目內不少於80%的單位供甲類租戶入住；另機構可按其服務特色，自行訂定其申請對象的細節準則。房屋局期望措施可幫助有需要的新生嬰兒家庭加快脫困，改善生活。

按現行機制，若過渡房屋的個別營運機構在招募租戶時有實際困難，可向房屋局轄下過渡房屋專責小組提交數據，申請調整甲類和乙類租戶比例。截至今年10月底，共有5個項目獲批調整租戶比例，兩個為六比四，其餘3個為各佔一半。

截至10月底，已有約9000個過渡屋單位投入服務，預計明年約有1.1萬個單位落成啓用，餘下約1000伙會在2025年第一季落成。