結束訪港 航天團爭取年底「港產太空人」揭曉

李家超致辭感謝代表團應邀訪港，並與本地學生分享在太空工作的點滴，成為年輕人的榜樣，並歡迎代表團日後再次訪港。他又表示，代表團的分享燃起不少香港年輕人對航天科技和科學探索的熱情，又展示太空人砥礪奮進的堅毅意志。李家超稱，他和市民都希望港產太空人的夢想可實現，為國家航天科技項目注入香港力量。

團長讚學生想法多 可用於太空站

林西強表示，今次活動安排井井有條，感到香港市民的禮遇和溫馨。他又稱，團員對本港科教界和中小學生印象深刻，稱前日到大學交流期間，發現當中有很多很好的想法和試驗，可應用在中國太空站發展；又提及與中小學生交流期間，發現他們提問涵蓋哲學、生物、醫學和工程等題目，體現學生良好的科學素養，日後將持續推進與本港科教界的交流。

昨抵澳門展3天訪問

結束香港之行，代表團昨午經港珠澳大橋抵達澳門，展開3天訪問。​​澳門政府昨晚舉行歡迎晚宴，澳門特首賀一誠致辭時表示，代表團到訪讓澳門青年學生再次目睹國家航天英雄風采，彰顯國家對澳門科技教育上的關心和支持。林西強致辭表示，中國載人航天工程辦公室願積極支持澳門特區科研機構及科學家，參與更多載人航天研發建設，期待澳門的載荷專家執行中國載人飛行任務的歷史時刻。