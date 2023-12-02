地平綫進駐科學園 擬5年投資30億 內地智能駕駛技術龍頭 孫東稱電池龍頭「快落戶」

政府去年底公布的《香港創新科技發展藍圖》提出，支持具實力及代表性的新能源汽車及半導體晶片企業，在港設立研發及先進製造生產基地。是次地平綫落戶本港的決定，由創科局聯同「引進重點企業辦公室」共同策劃，昨地平綫與科技園公司簽署合作備忘錄。地平綫明年將在科學園設立創新研發中心，集中研發智能駕駛方案、培育人才等。

建科研基地拓國際市場

根據地平綫網頁介紹，其主要業務是研發智慧晶片及智能駕駛方案，擁有近2000項專利。以其研發的輔助駕駛系統為例，透過攝像鏡頭等，可偵測行車線、紅綠燈、道路邊緣、路面標誌等，自動變換行車線及泊車（見表）。

孫東昨在簽約儀式致辭稱，過去數年地平綫有20多次在國際算法評測中位列全球第一；另根據高工智能汽車研究院發表的報告，在內地高等級智能駕駛方案市場上，地平綫與無廠半導體公司輝達（NVIDIA）同處領先地位，形容地平綫屬「國家智能電動車、微電子的龍頭企業」。孫期望地平綫落戶後可多扶植及投資本港初創企業，使用他們的產品。

孫：多次國際評測 地平綫居首

孫東形容智能汽車有「一心一大腦」，以「心」比喻電池，「腦」則是微電子及智能駕駛平台，「現在『腦』的龍頭來了，『心』的龍頭也快落戶香港了」，形容這些企業將為香港的新能源及智能汽車產業生態，注入強大動力。他昨未透露擬引入的汽車電池企業名稱，惟余凱致辭時形容，內地寧德時代新能源科技（CATL）及地平綫，分別是智能汽車時代的心臟及大腦。

余凱昨致辭時亦介紹公司規模，內地幾乎九成以上的汽車製造品牌都是其客戶，包括長汽、廣汽、北汽、比亞迪、吉利等，過去3年已為其客戶提供逾400萬套智能計算平台。除內地市場，其公司去年亦與德國福士汽車（Volkswagen）成為戰略合作伙伴，未來會繼續尋求與國際車廠合作，配備其研製的智能系統，例如日本及德國等車廠。

稱港法制好人才多 將增聘

余凱表示，選擇落戶香港是考慮到香港的法制完善、與國際連接，也有國際頂級大學，在計算機工程及電子工程領域有很強的研究人員。他稱未來會增加招聘，在科學園的創新研發中心主力發展軟件及硬件設計，面向國際市場。