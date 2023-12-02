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記者疑北京採訪失聯一月 《南早》：家人稱處理私事

【明報專訊】專責報道內地國防新聞的《南華早報》資深記者陳敏莉10月底到北京採訪國際軍事會議「香山論壇」後，被指至今失去聯絡。根據陳的個人WhatsApp，她最後上線時間為11月2日下午2時許。《南華早報》回覆本報查詢時表示，陳敏莉的家人稱陳身在北京「需時處理一件私事」，又說「她的家人告知我們，她是安全的，但請求我們尊重其私隱」。

採訪香山論壇 同行記者已返港

據本報了解，陳敏莉與《南早》另一記者10月底到北京採訪香山論壇，論壇於29至31日舉行，是陳在新冠疫情後再到內地；同行記者其後順利回港。陳敏莉的同事及朋友自11月上旬起未能聯絡她。率先報道事件的日本傳媒共同社引述陳的友人稱，擔心陳敏莉正被內地當局調查。

外交部：不了解 港府：未收求助

在北京，外交部發言人汪文斌被問及事件時回應說：「我不了解有關情况。」特區政府發言人昨日回覆本報稱，事件至今並未接獲任何相關求助。

多個本港及國際記者組織關注事件。香港記者協會發表聲明，表示十分關注陳敏莉安危，呼籲她的親友若知悉其現况或需要協助，可與記協聯絡。國際記者聯會（IFJ）促請中方盡速調查陳身在何處，並確保她安全回港。保護記者委員會亞洲項目協調員馬麗怡也促請北京及港府確保她安全。

陳敏莉2005年加入《南早》，一直報道內地新聞，主要涉及國防及外交。翻查《南早》網站，她最近一篇報道於11月1日刊出，過去數月也曾報道國防部長李尚福被免職及美國海軍在區內活動等事件。《南早》回覆稱，記者執行專業職務時的安全對該報至關重要，會繼續與陳的家人聯絡，提供協助。

相關字詞﹕南華早報 陳敏莉

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