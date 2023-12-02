公僕不投票即軟對抗？ 陳國基稱不同意

政府連番呼籲公務員需以身作則投票，陳國基在訪問表示，公務員有投票的公民責任，亦有支持政府工作的責任，但他不認同不投票等同「軟對抗」，指「軟對抗」有不良意圖，他不相信所有不投票的選民均有「壞的意圖」，難將兩者畫上等號。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日出席該黨的區選造勢大會時稱，她認同不投票非等同「軟對抗」，舉例美國總統選舉投票率亦不高；她相信公務員明白選舉的重要，會回應政府呼籲投票。

未回應「澄清專隊」已運作否

日前政府稱將成立專隊，留意並澄清有關區選的不實資訊，陳國基受訪時未正面回應專隊是否已投入運作、具體組成和職能，惟表示一直有就失實資訊做相關工作，暫未發現「好嚴重的狀况」，會繼續監察會否有人以不實資訊試圖影響選舉，如有發現便澄清，可以的話便會執法。本報前日就專隊運作向政制及內地事務局查詢，局方昨日回覆稱「小組」會於投票日全日運作至選舉完成，成員由相關部門代表組成，具體安排仍在規劃。

政府部門續推區選宣傳，財經事務及庫務局改編電影《無間道》橋段拍片，由正副局長許正宇、陳浩濂及政治助理葉俊廉呼籲市民投票。公務員事務局長楊何蓓茵昨說推出「期間限定」的「1210 齊投票熒幕保護裝置」，局方電腦靜止一段時間，便會彈出官方宣傳單張。

另外選舉事務處昨日表示，已向全港約433萬選民發出投票通知卡，呼籲未收到的選民可登入選民資料網上查閱系統檢視其選民身分，以及查閱獲編配的投票站。

（區議會選舉）