明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】LV尖沙嘴時裝騷 粉絲難睹閉門星光 警唔准外圍聚集 多人咫尺之遙睇直播

【明報專訊】國際品牌Louis Vuitton（LV）噚日喺尖沙嘴星光大道搞初秋男裝時裝騷，唔少本地及國際明星出席，不過會場保安嚴密，無票嘅市民基本上睇唔到會場。現場星光熠熠，除咗周潤發及MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）等，亦有宋仲基、平野紫耀等外地藝人。唔少粉絲一心到場睇偶像，但警員唔畀喺公眾地方停留，有人大感掃興，話「佢喺香港你都睇唔到真人，咁同佢哋喺韓國、內地出活動冇分別」。

受邀編輯方准入 攝記要到天橋外

平時遊客多多嘅星光大道變成時裝天橋，今次時裝騷以沙灘做主題，地下鋪滿沙，模特兒嘅裝束以水手服為靈感；之後大會喺維港上空有無人機表演，由帆船變LV標誌。不過，活動場內外關卡重重，只有受邀請嘅時裝編輯先可以進入天橋範圍，攝影記者都只能夠喺天橋外嘅區域影相，天橋區嘅攝影主要由主辦方負責。

Emily喺外圍觀察，近香港藝術館及近梳士巴利花園有唔少旅客同粉絲聚集；警方不時開咪呼籲人群唔好聚集，話嗰度係緊急通道，仲話「睇直播仲好」。

4內地漢涉賣假飛被捕

本地大專生Tracy及Mandy傍晚6點幾到場，希望一睹韓國男團Stray Kids嘅李龍馥（Felix）同埋內地男團「時代少年團」，最終落空。佢哋覺得現場係好熱鬧，但就不滿警方由得一啲粉絲擔高梯擋住人，而封鎖線就愈封愈出。

今次盛事有文體旅局喺背後協助，促成今次官商民合作。

不過有人趁盛事犯案。警方噚日接獲多人報案，話購入懷疑假門票，警方其後拘捕4個涉嫌騙財嘅內地男子，初步調查顯示，佢哋曾喺尖沙嘴一帶兜售懷疑假門票。

上 / 下一篇新聞

牽線中美重塑美外交 傳奇國師基辛格逝世 習近平唁電讚「歷史貢獻」
牽線中美重塑美外交 傳奇國師基辛格逝世 習近平唁電讚「歷史貢獻」
昔借病遁訪華 驚訝北京瀟灑接待「敵人」
昔借病遁訪華 驚訝北京瀟灑接待「敵人」
訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位
訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位
漏啟氣閥3醫護逾10年資 院方未言誰負責操作 明愛轉房「檢查清單」 列須確保氧樽開
漏啟氣閥3醫護逾10年資 院方未言誰負責操作 明愛轉房「檢查清單」 列須確保氧樽開
須醫生陪轉顯病况不穩 業界：缺氧影響大
須醫生陪轉顯病况不穩 業界：缺氧影響大
選制覆核 官：驚訝三會多提名自己人 律政司稱仍有25%候選者非委員 今裁違憲否
選制覆核 官：驚訝三會多提名自己人 律政司稱仍有25%候選者非委員 今裁違憲否
律政司：覆核遲27天應駁回 郭卓堅方：若非逾期難知實况
律政司：覆核遲27天應駁回 郭卓堅方：若非逾期難知實况
網帖籲「一票兩剔」 選舉處：限一剔否則廢票
網帖籲「一票兩剔」 選舉處：限一剔否則廢票
質疑控方非法定義無界 辯：議規沒禁無視財案優劣投票
質疑控方非法定義無界 辯：議規沒禁無視財案優劣投票
美眾院提案關港貿辦 外交署港府強烈譴責
美眾院提案關港貿辦 外交署港府強烈譴責
馬會4300萬資助 懲署「立德學院」開幕
馬會4300萬資助 懲署「立德學院」開幕
風電場未納兩電5年計劃 環境局：免電費受壓
風電場未納兩電5年計劃 環境局：免電費受壓
初夜售2萬少女只獲100 操控賣淫集團3人認罪
初夜售2萬少女只獲100 操控賣淫集團3人認罪
荃灣掃黃拘92女 檢性病藥愛滋測劑
荃灣掃黃拘92女 檢性病藥愛滋測劑
倒斃街頭翁裁死於自然 陪審倡教公眾「店名無助定位」
倒斃街頭翁裁死於自然 陪審倡教公眾「店名無助定位」
內地婦無人機闖軍營控4罪
內地婦無人機闖軍營控4罪
建造學院活動塌布景板 鐵通擊中工人
建造學院活動塌布景板 鐵通擊中工人
航天展今開 返回艙近距看 30組展品分佈歷史館科學館
航天展今開 返回艙近距看 30組展品分佈歷史館科學館
港臨牀試驗減 業界九成指審批需時藥廠卻步
港臨牀試驗減 業界九成指審批需時藥廠卻步
港人通關後郊遊減 感垃圾問題同紓
港人通關後郊遊減 感垃圾問題同紓
警練談判救人 邀演藝生客串 年均處理100個案 警：冀情節逼真助訓練
警練談判救人 邀演藝生客串 年均處理100個案 警：冀情節逼真助訓練
車禍釀4傷 P牌休班警事隔半年控危駕
車禍釀4傷 P牌休班警事隔半年控危駕
兩周巡千地盤檢控35宗 勞處開網上舉報平台
兩周巡千地盤檢控35宗 勞處開網上舉報平台
男童涉為千元販毒 毒品藏家父母同被捕
男童涉為千元販毒 毒品藏家父母同被捕
潮行GBA：新區舊巷 藝術處處 比卡超「遺迹」登陸廣州商圈
潮行GBA：新區舊巷 藝術處處 比卡超「遺迹」登陸廣州商圈
潮行GBA：百年建築「逵園」看免費藝展
潮行GBA：百年建築「逵園」看免費藝展
灣區手記：粵語服務／文：尚東美
灣區手記：粵語服務／文：尚東美
【Emily】港後年辦頂尖品牌會展旅遊展
【Emily】港後年辦頂尖品牌會展旅遊展
【Emily】社署伙樹仁推 「照顧者資訊網」
【Emily】社署伙樹仁推 「照顧者資訊網」
【Emily】田二少重遊迪園有讚有彈 40分鐘買爆谷耐過排遊戲
【Emily】田二少重遊迪園有讚有彈 40分鐘買爆谷耐過排遊戲
【Emily】加快灣區安老議案通過 「真長者」龍漢標有喜有憂
【Emily】加快灣區安老議案通過 「真長者」龍漢標有喜有憂
【Emily】聖誕將至 糖廠街變身朱古力市集
【Emily】聖誕將至 糖廠街變身朱古力市集