【Emily】LV尖沙嘴時裝騷 粉絲難睹閉門星光 警唔准外圍聚集 多人咫尺之遙睇直播

受邀編輯方准入 攝記要到天橋外

平時遊客多多嘅星光大道變成時裝天橋，今次時裝騷以沙灘做主題，地下鋪滿沙，模特兒嘅裝束以水手服為靈感；之後大會喺維港上空有無人機表演，由帆船變LV標誌。不過，活動場內外關卡重重，只有受邀請嘅時裝編輯先可以進入天橋範圍，攝影記者都只能夠喺天橋外嘅區域影相，天橋區嘅攝影主要由主辦方負責。

Emily喺外圍觀察，近香港藝術館及近梳士巴利花園有唔少旅客同粉絲聚集；警方不時開咪呼籲人群唔好聚集，話嗰度係緊急通道，仲話「睇直播仲好」。

4內地漢涉賣假飛被捕

本地大專生Tracy及Mandy傍晚6點幾到場，希望一睹韓國男團Stray Kids嘅李龍馥（Felix）同埋內地男團「時代少年團」，最終落空。佢哋覺得現場係好熱鬧，但就不滿警方由得一啲粉絲擔高梯擋住人，而封鎖線就愈封愈出。

今次盛事有文體旅局喺背後協助，促成今次官商民合作。

不過有人趁盛事犯案。警方噚日接獲多人報案，話購入懷疑假門票，警方其後拘捕4個涉嫌騙財嘅內地男子，初步調查顯示，佢哋曾喺尖沙嘴一帶兜售懷疑假門票。