警練談判救人 邀演藝生客串 年均處理100個案 警：冀情節逼真助訓練

警察談判組平均每約兩至三年招募，上月20日起在警察學院舉辦危機談判課程。新成員早上學習理論及技巧，晚上於演習中實踐，每日有筆試及實習考核。課程分兩部分，涉企圖自殺事件的理論與實踐；另涵蓋反恐、脅持人質和刑事案件的支援。廖珈奇指出，1975年成立的談判組起初以反恐為主，1985年加入自殺干預訓練，並在近年公眾事件參與游說。

學員完成實習後便會成為隊員，每兩年要累積48小時工作經驗續牌。警方稱，過去數年談判組年均處理約100宗個案。廖珈奇憶述，2006年完成課程後隨即出勤，花約9小時勸阻一名脅持嬰兒的父親，事件和平解決。他指當年因表現緊張和經驗不足，遭事主反問「你是新人來的？」讓他明白每次均是寶貴經驗，不論多有經驗均有難以預計挑戰，建議學員有心理準備，「一學完收到指示，隨時迎來職業生涯最重大案件」。

學童自殺增 加強學校講座

廖珈奇強調談判組個案不與成功與否掛鈎，成員要放開包袱，「有心行出嗰一步」，盡力游說事主回來，不應感失敗或遺憾，「不然擔心後果，試問誰夠膽去談判？」近日學童自殺數字上升，廖表示將繼續加強為校內危機應變小組舉辦講座。

「講非最重要，聽都很重要」

談判組屬自願兼任職務組別，現有約100人。來自防罪科的學員邱潔晶稱，最難忘是首次模擬談判員，當時一名陌生人絕望地站在橋邊，邱反問自己第一句會說什麼，憂會否一開口就刺激對方，慶幸課程中學習很多理論及經驗，給予信心處理事主情緒並建立信任，形容是成長和溝通的寶貴經驗。來自新界北快速應變部隊的學員黎遠汶稱，談判是用和平方法解決危機，學會「講不是最重要，聽其實都很重要」，聆聽事主心中所需才能協助。