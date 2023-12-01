航天展今開 返回艙近距看 30組展品分佈歷史館科學館

「中國載人航天工程展」由特區政府與中國載人航天工程辦公室主辦。展覽兩大展區分佈在歷史博物館及科學館，展品包括艙內航天服、神舟飛船返回艙實物，可近距看到返回艙穿越大氣層留下的燒焦痕迹，以及多款航天工程模型，例如長征二號F、長征五號B運載火箭、中國太空站、新一代載人太空船及月面着陸器等。展覽另有互動展品，展示「太空站交會對接」過程。

為期2.5月 手稿航天服太空站模型免費睇

展期由即日起至明年2月18日，費用全免，平日朝十晚七開放，周末及公眾假期朝十晚九，聖誕前夕及農曆年除夕則提早下午5時關閉。周四、農曆年初一及二休館。另外為響應「香港夜繽紛」，兩館明年1月1日起，逢星期五六日及部分公眾假期，延長開放至晚上10時。

陳國基在開幕禮致辭時稱，香港科學館的展品以工程實物和大型模型為主；香港歷史博物館則展出航天服、手稿等重要展品，以中國載人航天發展史、綜合效益和精神文化為主題。正在訪港的中國載人航天工程代表團、包括4名航天員昨亦出席開幕典禮。

一連四日訪港的代表團今在禮賓府歡送儀式後，將經港珠澳大橋離港，其後展開訪問澳門兩日行程。代表團昨日與創科研高等教育界、理大及科大師生會面。其中曾參與「港澳青年看祖國」的理大土地測量及地理資訊學系博士生陳龍接受傳媒訪問時表示，他曾參加嫦娥四號及天問一號着陸區選取及評估工作，對航天員分享出艙維修太空站的經歷印象深刻。理大中文及雙語學系四年級生呂浩晴對航天員在太空寫毛筆字感深刻，期望日後可為國家航天事業貢獻，包括幫忙做翻譯文書工作。