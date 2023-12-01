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港聞

港聞二

倒斃街頭翁裁死於自然 陪審倡教公眾「店名無助定位」

【明報專訊】六旬裝修工程判頭6年前報「999」求助，未能說出準確位置及錯誤指接近太子，但有提供身旁建材店名字的線索，救護車尋人不果後收隊，兩小時後他被發現倒斃旺角砵蘭街。死因庭陪審團昨退庭商議逾一小時後，一致裁定死於自然。陪審團給予警方及消防兩項建議，包括向公眾加強報案指引的宣傳，例如提醒報案人提供店舖名稱無助定位，以及培訓通訊員提問技巧。

事主賴志超死於2017年6月16日，終年65歲。警務處及消防處列為與案利害關係者。

建議培訓通訊員提問技巧

5人陪審團昨裁定，導致事主死亡的疾病是支氣管肺炎，一致裁定死於自然。陪審團建議加強向公眾宣傳，讓公眾知道需提供身處街道名稱、燈柱及街井編號等資料，以及提醒公眾，店舖名稱無助局方定位報案人位置；另需培訓通訊員，使他們嘗試從報案人獲知最接近的地鐵站、燈柱及街井等，這些資料可供通訊員所用的電腦系統確認位置。

警方消防稱研究建議

警察及消防處回覆本報均稱尊重法庭裁決。警方表示，會積極研究及檢視相關建議，以優化系統。消防處亦稱會詳細研究陪審團的建議。處方亦提及，為協助消防通訊中心及前線人員在地址不清晰時有效尋找傷病者，已制訂相關訓令及指引，並提供恆常訓練，亦會因應情况要求額外人力支援進行更大規模搜索。

死因裁判官昨早引導陪團審表示，若信納法醫指事主死於支氣管肺炎，而該疾病是可自然產生並能引致死亡，便應裁定死於自然。對於事主報案時未能說出準確位置，及後救護車未能尋獲，但沒證供顯示若救護員找到事主便能避免他死亡。如果陪審員認為未能找到證據以作結論，餘下選項就是裁定死因存疑。

【案件編號：CCDI 745/19】

（死因研訊）

相關字詞﹕警務處 消防處 砵蘭街 倒斃 死於自殺 死因研訊

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