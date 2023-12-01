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港聞

港聞二

荃灣掃黃拘92女 檢性病藥愛滋測劑

【明報專訊】警方及入境處11月於荃灣聯合掃黃，共拘捕92名女子，包括16名本地人及76名內地人，年齡21至63歲，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」等被捕。當中部分人已定罪，早前分別判監6至12星期。行動中警方檢取大量避孕套、潤滑劑，亦檢獲愛滋病測試劑、治療或紓緩性病和皮膚病的藥物等。

警稱復常後問題變嚴重

警方表示，近期發現荃灣區內流鶯問題自疫後復常變得嚴重，有持雙程證女子到荃灣區從事賣淫活動。荃灣警區和入境處11月1日起展開「火狼行動」，派出警員「放蛇」，又在街頭賣淫黑點高調巡邏，加強截查疑人，共拘捕92名女子。警員亦到訪一些曾用以非法賣淫的單位，於單位外貼出告示，又派信通知業主和租客。

楊屋道租金平成重災區

警方相信由於荃灣租金相宜，引致不少流鶯「進駐」，根據調查，荃灣區部分劏房月租約2000元，日租低至200元。「拉客」熱點以楊屋道街市附近最嚴重。入境處高級入境事務主任梁梓聰表示，被定罪的性工作者服刑後會遣返內地，如再次入境，入境處人員會詢問來港目的，如有可疑拒絕入境。

荃灣警區行動主任總督察黃碩滔稱，根據香港法例，持香港身分證從事「一樓一鳳」的性工作者並不犯法，但若在公眾地方「拉客」，則干犯「為不道德目的而唆使他人」罪；但持雙程證來港賣淫，無論有否「拉客」都屬違法，包括干犯「違反逗留條件」罪。如業主明知而任由單位成為賣淫場所，有可能觸犯「出租處所以供用作賣淫場所」。

相關字詞﹕掃黃

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