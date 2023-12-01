初夜售2萬少女只獲100 操控賣淫集團3人認罪

4名被告依次為李家良（45歲、地產中介）、鄭嘉華（31歲、助理工程督察）、司徒詠祖（21歲、地盤工人）、廖靜雯（33歲、女鋼琴教師），根據案情，後三者安排涉案兩少女賣淫。李承認各一項與未成年少女非法性交、製作及管有兒童色情物品罪。鄭與司徒承認一項導致另一人賣淫罪，鄭與廖承認一項依靠他人的賣淫收入維生罪，另鄭獨自承認共12項與未成年少女非法性交、煽惑作嚴重猥褻行為、依靠他人的賣淫收入維生罪等罪。李和鄭須還押，司徒和廖准保釋候判。

慫15歲「女友」賣身 與同伙分贓

案情稱，事發期間為2021年11月至2022年3月，案發時15歲女童Y於交友程式認識次被告鄭嘉華，二人開始約會，Y視鄭為男友，雙方曾4次性交，其間被鄭拍攝15段不雅影片和21張不雅照片，又要求Y傳送裸照給他。2022年初鄭叫Y為娼，Y曾服務4名客人，首兩次交易獲分發1000元、一個翻版Prada手袋和一條翻版Hermes頸鏈；後兩次交易中，除鄭外，淫媒「波波」和第四被告廖靜雯協助安排及陪同Y上房，三人瓜分共1.3萬元肉金。

警方2022年3月30日採取「放蛇」行動拘捕鄭，鄭稱受「波波」指使，會有1000元報酬，對其他事不知情。「波波」隨後被捕，稱客人透過Telegram頻道招攬。警方調查時發現二人與廖有一名為「有錢齊齊搵」的Telegram群組，廖隨後被捕，警誡下稱不知Y未滿16歲，她只是想「搵啲水腳」。

一嫖客同認罪 一同伙已逝

就案發時15歲女童X的事件，2022年2月X離家出走，由林姓女友人支付酒店租金。林和第三被告司徒詠祖同年3月向鄭提供X的個人資料，鄭將資料傳給「波波」，「波波」再聯繫首被告李家良，李同意付2萬元與X性交。X想還錢給林遂同意3月24日的性交易，李拍攝性交過程，X事後獲發100元。

警方3月28日就一宗爭執案到該酒店調查，李和司徒隨後被捕，司徒警誡下稱「我都係為咗賺錢先介紹條靚妹同人進行性交易咋，我收咗千八蚊咋」。警方另於李的手機發現159段色情錄像。庭上透露，「波波」去年6月去世。

【案件編號：DCCC 726-8/23】