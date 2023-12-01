風電場未納兩電5年計劃 環境局：免電費受壓

稱成本高於傳統 有下調空間

中電昨晚回覆稱，獲批准2024至2028發展計劃不包括離岸風力發電場項目。中電將繼續留意離岸風電技術發展，適時與政府檢討。中電又稱，新發展計劃將繼續致力為香港減碳之旅貢獻，現正提升潔淨能源專線系統，完成後可引入更多零碳能源到港。

港燈：境外零碳能源更高效

港燈稱，考慮成本效益等因素後，沒把興建離岸風場計劃納入新一個5年發展計劃，加上政府正研究引入境外零碳能源，規模較離岸風場大，效益相信更高。港燈會跟進可再生能源發展，包括繼續積極於公司物業安裝太陽能發電系統，並協助客戶參加「上網電價」計劃。

兩電籌劃海上風電場多年，中電早於2006年計劃在西貢發展一個總發電容量約200兆瓦的海上風電場，環評報告2009年獲批；而港燈計劃在南丫島西南水域興建的風電場，總發電容量約100兆瓦，環評報告2010年獲批。中電其後於風電場選址分析風力數據，至2021年中電稱近年風電技術取得重大進展，擬將風電場總發電容量增至255兆瓦，經改動項目獲環保署批准更改環境許可證，稱最快2024年動工。

兩電均未曾正式公布擬建風電場造價，僅中電曾透露原方案（200兆瓦）估計50億至70億元，當時市場估計如即時入帳，每度電升逾1仙。環境及生態局表示，政府計劃未來與內地合作輸入更多清潔能源，故政府會控制兩電進一步投資本地發電。