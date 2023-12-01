馬會4300萬資助 懲署「立德學院」開幕

都大導師授課 課程涵國教

儀式昨午在白沙灣懲教所舉行，出席者包括報讀課程的在囚者及家屬、賽馬會董事陳智思及都會大學校董會主席黃天祥等。保安局副局長卓孝業致辭時提到，課程讓成年在囚者按需要揀選進修方式，裝備自己，建立良好品格，增加重投社會向上流動的機會，為升學或就業做好準備，呼籲他們珍惜得來不易的機會。蕭佩芬稱，大部分在囚者學歷不高，出獄後未必有足夠資歷修讀課程或工作，期望課程助其取得「入場券」，以便日後進修或就業。

學院由「賽馬會助更生教育基金」撥款，60名男性及15名女性成年在囚者，10月起分別在白沙灣懲教所及羅湖懲教所接受面授或遙距課程，由都大導師向刑期餘1至6年的滿21歲在囚者授課。

應用教育文憑課程涵蓋中、英、數、生涯規劃、人際傳意與個人發展5科，另安排「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」讓在囚者二選其一。署方周末會為學院在囚者提供體藝及國民教育相關活動，包括升旗儀式、講座及中國文化相關活動等。考試及格後可取得應用教育文憑，相當於中學文憑試5科第二級程度。

暴動入獄者盼成設計師

4年前因暴動罪判囚的阿勤（化名）現時選修室內設計，期望日後成為設計師滿足不同人需要。只有中三學歷的他稱時間不等人，「如果不勇於改變，無人為自己將來負責」；又說學習猶如「逆水行舟、不進則退」，自己本身是一艘擱淺小船，現時重投學習世界，呼籲其他人勇於面對自己過失。其父認為，阿勤加入學院後變得開心及成熟，期望他盡力完成課程，惟不要給自己太大壓力。

曾加入黑社會的阿虎（化名），約6年前因販毒判囚12年，無法見證兒子出生，形容是身為父親的遺憾。他明白錯過很多，期望明年在學院畢業後可與同年幼稚園畢業的兒子拍攝畢業照，出獄後找一份穩定工作，「親手養大、照顧、陪伴你」。