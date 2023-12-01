美眾院提案關港貿辦 外交署港府強烈譴責

倘通過 政府縱叫停兩院可推翻

法案賦權美國行政當局審視香港自治程度，可取消美國法例下給華盛頓、紐約及三藩市3個香港駐美經貿辦僅次外交豁免的特權，並在決定180日內關閉經貿辦。根據法案，即使行政當局認為經貿辦可繼續運作，參眾兩院也可推翻當局決定。

法案獲美國跨黨派議員支持，參議院外交事務委員會7月通過法案，但未交參議院審議。美國多名議員發言批評北京及港府違反一國兩制承諾及《中英聯合聲明》，例如民主黨眾議員史密斯（Chris Smith）形容「今日香港已非認識的香港」。

特區政府發逾千字新聞稿，批評美國眾議院外委會粗暴干預香港事務，抹黑經貿辦文化交流工作，促請美方停止。港府稱，經貿辦擴大港美務實合作，互利共贏，提醒美國在港有重大經濟利益，對港貿易順差冠絕全球貿易伙伴，破壞港美關係，最終損害美國美企利益。

港府：美順差大 損美利益

外交部駐港公署發言人促請美方懸崖勒馬，停止推進法案，強調中方不會坐視不管，將捍衛自身權益。發言人指很多美國主要金融企業都在港營運，形容商界看好香港前景，少數政客卻將經貿問題政治化。