質疑控方非法定義無界 辯：議規沒禁無視財案優劣投票

回應官例子 稱瀆職不同「非法」

16名被告否認串謀以「非法手段」等顛覆國家政權，控方早前陳辭稱「非法」包括非刑事罪行和濫用權力，法官陳慶偉當時提及，假設他在訴訟偏袒朋友而判予勝訴，可能是「非法」。代表人民力量陳志全的大律師馬維騉昨回應，上述判決可能不公、會被撤銷，但不至於「非法」；有如大律師在審訊未能指出案情，構成違反職責或操守，但難以指稱這屬「非法」。馬續說，議事規則沒限制在立法會如何投票，批評控方不能單以無差別否決來證明被告顛覆政權。

鄒家成方：發起墨落展決心非協議

鄒家成的大律師陳世傑表示，控方對控罪詳情「非法手段」的詮釋，不限於刑事及民事法律，亦涵蓋濫用職權，惟缺乏法律案例支持，質疑控方以國安法作為「尚方寶劍」。他援引呂世瑜案指出，國安法與香港法律同步執行，應顧及後者理解國安法。陳稱，鄒家成發起「墨落無悔」聲明，是對戴耀廷宣布毋須簽文件表達無力失望，並展現抗爭決心，而非一份協議。

可申臨時撥款 官：不代表非嚴重干擾

資深大律師潘熙代表前公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄陳辭稱，控方指控兩人和參選人協議及有顛覆意圖，惟未能舉證至毫無合理疑點，故他們不可能是串謀計劃一分子，反而有證供稱「35+」無法達成，《基本法》列出一旦立法會否決財案，特首可申請臨時撥款。法官李運騰聞言提出，即使如此，不代表政權機關不受嚴重干擾。潘熙認為不用談得太遠，強調人大通過的《基本法》反映立法會無意顛覆國家政權。

梁國雄方：因財案無退保否決 非攬炒

梁國雄在審訊選擇不自辯，潘熙昨另引述社民連文章，稱當中提到若民主派立會過半，「議員擁有合法合憲的權力，可利用『全面否決權』發揮制衡作用」。李官關注，梁國雄在選舉論壇交代不簽聲明，因為覺得它重複「35+」初衷，梁稱在座各人都希望付出貢獻，故「無需要簽」，梁又自言每年都否決財案。潘熙指出，梁國雄因財案沒他倡議的全民退休保障而否決；又引述鄭達鴻庭上供辭，稱鄭會審閱財案有否「橄欖枝」才表決。

代表柯耀林的大律師葉海琅則指，柯不想顯得保守和落選才聯署聲明，他曾在通話信息形容被迫愈趨激進，「激進無回頭路」。法官陳慶偉問及，柯是否向選民作虛假陳述；葉重申柯無意否決財案。

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法）

（初選案）