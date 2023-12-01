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網帖籲「一票兩剔」 選舉處：限一剔否則廢票

【明報專訊】廉政公署前日表示，留意到有人在網上呼籲在選票上「打兩個剔」。選舉事務處昨就事件澄清，按相關選舉法例，選民在地區直選的選票只可為一名候選人蓋上一個「剔」，否則視作「廢票」。政制及內地事務局長曾國衞早前表示政府將設專隊監察外界信息，以迅速闢謠；本報昨向當局查詢專隊是否已開始運作，截稿前未有回覆。

立案調查？ 廉署：沒補充

區選直選每區有兩席，選民只可投一人。網上社交平台周日有帖文聲稱每個選區有兩席，呼籲選民在選票「打兩個剔」。選舉事務處昨稱，為讓市民更了解投票程序，已在區選網頁列明有關資訊，近日寄出的投票通知卡會有相關提示，選舉當日亦會安排票站工作人員提醒選民。處方又強調，按《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定，任何人在選舉期內公開煽惑他人不投票或投無效票，均屬違法，最高可判監3年及罰款20萬元。本報向廉政公署查詢會否立案調查事件，署方稱未有補充。

另外，選舉事務處發言人昨稱，已連日為票站工作人員舉辦多場簡介會、實習和模擬情景演練，包括票站場地佈置及預備工作。處方補充，地方選區及地區委員會界別同樣採用「投票兼點票」安排，即投票結束後於同一票站點票，在地方選區點票完畢後再就地區委員會界別點票，部分票站如專用或較小投票站除外。

（區議會選舉）

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