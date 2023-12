律政司一方力陳,郭卓堅逾期入稟司法覆核,法庭在此層面已可駁回,毋須深入憲法問題,又重申改制是因應本屆區議會問題「因時制宜」,政府會持續檢視情况再調整,加上選舉已如火如荼,裁斷憲法問題猶如「製造不必要的麻煩(open up a can of worms)」。

律政司指裁決「製不必要麻煩」

官笑言麻煩已造成

法官高浩文笑言「這個麻煩似乎已經造成了(it seems the can of worms has been opened)」,又指對法官而言只處理技術問題便了事「十分吸引」,但並沒解決問題。

郭卓堅一方則強調法庭有責任確立法律原則、解決憲法爭議,一日不處理,問題仍「懸而未決」,若日後有落選者提出選舉呈請,屆時法庭亦可參考本案裁決,律政司亦能更清楚法庭立場;倘法庭延遲裁決,亦會延誤相關條例修訂的工作。

(區議會選舉)