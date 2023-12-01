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選制覆核 官：驚訝三會多提名自己人 律政司稱仍有25%候選者非委員 今裁違憲否

【明報專訊】「長洲覆核王」郭卓堅（圖）早前入稟申請司法覆核，指區選候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名的機制違憲，高院昨日開庭審理。郭卓堅一方力陳，三會委員傾向互相提名，如「贏在起跑線」，對其他有意參選者不公。法官亦表示對委員大多提名「自己人」參選感驚訝。律政司一方則認為委員一直服務社區，獲提名有如「加分」，符合新機制選出服務社區的愛國者之目的，重申今次選舉仍有25%候選人並非委員。法官今午頒布判辭。

影響下周區選否 官：只處理憲法問題

至於本案會否影響下周日的選舉，郭卓堅一方認為本案不是選舉呈請，法庭不會宣告選舉無效，不影響選舉；律政司一方反駁稱若法庭裁定提名機制無效，選舉合法性必然受損，冀法庭勿在缺乏資料下倉促做決定，可基於郭卓堅太遲入稟駁回覆核（見另稿）。法官高浩文稱他只須處理憲法問題，「選舉會否繼續，那是別人的決定」。

司法覆核申請人郭卓堅由大律師黃宇逸代表，答辯方律政司則由資深大律師孫靖乾代表。

郭方：新制凌駕公眾乏制約 帶歧視

申請方陳辭表示，新提名機制賦予「三會」凌架公眾意願的權力，缺乏制約，委員可「恣意」拒絕提名受歡迎的地區人士，例如因不喜歡某區議員的政見，便不提名他爭取連任；本屆選舉75.4%候選人均是委員，反映「三會」以外的人難取提名，稱政治寓言小說《動物農莊》名言「有些動物比其他動物更平等」正描述現狀。

法官高浩文亦表示，已在區議會體制的「三會」委員本應提名「外人」參選，卻大多提名體制內的「自己人」，情况「令人驚訝（strike suprise）」。

申請方又認為提名機制損害《基本法》選舉權及被選舉權，包括選民有更多選擇的權利，惟政府今年改制時隻字不提選舉權，且「三會」委員全由政府提名，最終將身為反對派的民主派「拒諸於門外」，反映機制施加「不合理、有歧視性質」的限制。申請方亦質疑改制後八成議席均由政府控制，民選議席再設限是「不合比例」，認為新機制就是要控制區議會。

律政司：無證據為何民主派不獲提名

律政司一方反駁，本屆有三分之二區議員因拒絕宣誓、被定罪或離港等原因離職，「我不知道，會不會這些人都是泛民主派？留下來的不是？」，可能民主派需時重整策略，加上無證據證明民主派為何不獲提名，排除民主派一說純屬猜測。

律政司續引述立法會文件及政府新聞稿，提到2019年選出的部分區議員無地區聯繫或經驗，利用議會資源作其他用途，又或視議會為表達政見的地方，未能發揮區議會服務社區的功能；三會委員正是社區的重要持份者，確保選出了解地區事務的人，若有人投訴不獲提名，可能是他受公眾歡迎但未有熱心服務社區。

稱委員服務社區多年 提名如「加分」

至於委員會否偏袒「自己人」，律政司重申委員不能提名自己，他們亦有多年社區服務經驗，再獲提名有如「加分」，加上委員均經電郵收到指引列出被提名者應有特質，包括愛國愛港、服務社區、擁護《基本法》等，無證據顯示他們恣意提名。

另外，律政司稱特首和立法會選舉均有類似提名機制，機制均是合憲，並引述中聯辦及港澳辦新聞稿，認為新區選制度符合《基本法》。答辯方反駁，特首和立法會制度是「憲制事實」，不能透過覆核挑戰，不代表必然合憲。

【案件編號：HCAL 1978/23】

明報記者

（區議會選舉）

相關字詞﹕郭卓堅 司法覆核 三會提名 區議會選舉

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