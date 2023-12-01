須醫生陪轉顯病况不穩 業界：缺氧影響大

氣管有嘔吐物細菌入血 院方：都幾嚴峻

明愛醫院行政總監屈銘伸昨交代稱，事主30年前曾出現胃潰瘍，以往曾接受小腸氣手術，不時因腸道阻塞等毛病入院；事主亦曾反映入院前一周「作悶作嘔」。九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文稱，事主在病房時血壓偏低，須輸注生理鹽水改善血壓，加上化驗報告顯示有細菌入血，反映他情况「是差的」，但事主離開眼科病房時血壓和血氧穩定，氣管亦無阻塞，直至在𨋢中血氧量才下降。

腸道常塞 因應病歷提早入院準備手術

至於醫護在事發當日上午巡房時始察覺事主昏迷，屈銘伸說由於事主接受預約手術，院方已因應病歷提早安排入院採取「強化控制」，相信事件不涉醫護遺忘或不察覺病人情况轉差。

港大外科學系名譽臨牀副教授潘冬松向本報稱，若院方判斷病人須提前入院，反映本身情况很差。他說腸道阻塞可引致嘔吐，如嘔吐物入肺可令人窒息，亦有可能出現腸道穿孔、腹膜炎等，如腸道黏膜受損，細菌可進入血液引致敗血病。