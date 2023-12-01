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昔借病遁訪華 驚訝北京瀟灑接待「敵人」

【明報專訊】基辛格1971年首度訪華背後是經典秘密外交操作。他在巴基斯坦以「肚痛」為藉口休養隱身，卻暗訪北京停留48小時。基辛格此行是為總統尼克遜訪華鋪路，其間跟中國總理周恩來等官員會談。據中方官員憶述，基辛格起初緊張地照本宣科，獲周恩來安撫打開話局。基辛格多年後憶稱，對北京能「瀟灑」接待「敵人」（當時兩國官方而言仍處於敵對關係）感驚訝。

尼克遜趁珍寶島事件令中蘇關係跌至低谷，把握修復中美關係的契機。1971年7月9日，基辛格率3名華府官員執行代號「孛羅一號」（Polo I）的秘密訪華計劃，事前白宮宣布，基辛格到巴黎討論越戰問題前先到南越調查，並在赴巴黎途中停留泰國、印度和巴基斯坦。

基辛格在巴基斯坦期間稱病，獲安排到偏遠山莊休養，實為躲避傳媒追訪往京。時任中國外交部翻譯冀朝鑄憶述，基辛格見周恩來時緊張地宣讀原先準備好的厚重講稿和文件，稱「有幸來到你們美麗而神秘的國家」，周恩來打斷道「你會很快地了解到我們並不是一個神秘的國土」，緩解緊張氣氛，進入正式談判。

基辛格2011年在《論中國》一書憶述，北京「在接待我們這個秘密訪問團時卻全無緊張氣氛，此後的會談中也是如此……泰然自若，落落大方，好像沒有任何事情會打亂他們的方寸，也好像在中華人民共和國歷史上第一次迎接美國總統的使節是再自然不過的事情。」他分析稱這「更接近傳統的中國外交風格……把好客、禮節以及精心培養的個人關係作為治國手段。」

（綜合報道）

相關字詞﹕尼克遜訪華 周恩來 基辛格 中美關係 中國 美國

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