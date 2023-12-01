明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：新區舊巷 藝術處處 比卡超「遺迹」登陸廣州商圈

【明報專訊】廣州藝術氣息十分濃厚，不同角落都可以是文藝場地，有的就在商圈中心，有的隱藏於舊城區，一個不留神，就可能與名家作品擦身而過。例如今日廣州商圈開幕的「遺迹風」寵物小精靈雕像展，以及百年建築「逵園藝術館」的展覽，都是藝術愛好者的好去處。

明報記者 陳子凌

眾所周知新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛是藝術愛好者，旗下K11更是藝術與商業結合體。位於珠江新城中軸線旁的廣州K11，3樓的藝術廊橋及4樓的藝術空間，經常舉行不同形式的藝術活動，讓人閒逛廣州最核心的珠江新城商圈時，也能感受世界不同地區不同領域的文藝氣息。

而今日起至明年5月20日，廣州K11將迎來國際知名藝術家Daniel Arsham × Pokémon的展覽「Artifacts of Indigo Plateau 石英高原的遺迹」。展覽去年於上海K11全國首度舉辦，今次則登陸大灣區。Daniel Arsham是首個獲得Pokémon（寵物小精靈）全線授權的藝術家，以「虛擬考古學」風格，創作出如歷千年風化侵蝕的「遺迹風」Pokémon雕像。值得一提的是，這是官方首次開放寵物小精靈版權予藝術家二次創作，可謂史無前例。

Daniel Arsham利用黃鐵礦、亞硒酸鹽、水晶和青銅等材料造出一系列Pokémon角色雕像，再加上人為的小面積破壞，以殘破、滄桑之感，使大家耳熟能詳的角色看上去猶如穿越時空走廊。此外，會場還展出Daniel Arsham的原畫手稿和動畫等50多件主題作品，亦有多款限定產品發售。

■Pokémon 「Artifacts of Indigo Plateau 石英高原的遺迹」廣州站

日期：2023年12月1日-2024年5月20日

門票（人民幣）：單人68元，雙人120元

地點：廣州市天河區珠江東路6號，K11購物藝術中心L3及L4

上 / 下一篇新聞

牽線中美重塑美外交 傳奇國師基辛格逝世 習近平唁電讚「歷史貢獻」
牽線中美重塑美外交 傳奇國師基辛格逝世 習近平唁電讚「歷史貢獻」
昔借病遁訪華 驚訝北京瀟灑接待「敵人」
昔借病遁訪華 驚訝北京瀟灑接待「敵人」
訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位
訪華逾百次今夏終章 獲習接見賀壽顯地位
漏啟氣閥3醫護逾10年資 院方未言誰負責操作 明愛轉房「檢查清單」 列須確保氧樽開
漏啟氣閥3醫護逾10年資 院方未言誰負責操作 明愛轉房「檢查清單」 列須確保氧樽開
須醫生陪轉顯病况不穩 業界：缺氧影響大
須醫生陪轉顯病况不穩 業界：缺氧影響大
選制覆核 官：驚訝三會多提名自己人 律政司稱仍有25%候選者非委員 今裁違憲否
選制覆核 官：驚訝三會多提名自己人 律政司稱仍有25%候選者非委員 今裁違憲否
律政司：覆核遲27天應駁回 郭卓堅方：若非逾期難知實况
律政司：覆核遲27天應駁回 郭卓堅方：若非逾期難知實况
網帖籲「一票兩剔」 選舉處：限一剔否則廢票
網帖籲「一票兩剔」 選舉處：限一剔否則廢票
質疑控方非法定義無界 辯：議規沒禁無視財案優劣投票
質疑控方非法定義無界 辯：議規沒禁無視財案優劣投票
美眾院提案關港貿辦 外交署港府強烈譴責
美眾院提案關港貿辦 外交署港府強烈譴責
馬會4300萬資助 懲署「立德學院」開幕
馬會4300萬資助 懲署「立德學院」開幕
風電場未納兩電5年計劃 環境局：免電費受壓
風電場未納兩電5年計劃 環境局：免電費受壓
初夜售2萬少女只獲100 操控賣淫集團3人認罪
初夜售2萬少女只獲100 操控賣淫集團3人認罪
荃灣掃黃拘92女 檢性病藥愛滋測劑
荃灣掃黃拘92女 檢性病藥愛滋測劑
倒斃街頭翁裁死於自然 陪審倡教公眾「店名無助定位」
倒斃街頭翁裁死於自然 陪審倡教公眾「店名無助定位」
內地婦無人機闖軍營控4罪
內地婦無人機闖軍營控4罪
建造學院活動塌布景板 鐵通擊中工人
建造學院活動塌布景板 鐵通擊中工人
航天展今開 返回艙近距看 30組展品分佈歷史館科學館
航天展今開 返回艙近距看 30組展品分佈歷史館科學館
港臨牀試驗減 業界九成指審批需時藥廠卻步
港臨牀試驗減 業界九成指審批需時藥廠卻步
港人通關後郊遊減 感垃圾問題同紓
港人通關後郊遊減 感垃圾問題同紓
警練談判救人 邀演藝生客串 年均處理100個案 警：冀情節逼真助訓練
警練談判救人 邀演藝生客串 年均處理100個案 警：冀情節逼真助訓練
車禍釀4傷 P牌休班警事隔半年控危駕
車禍釀4傷 P牌休班警事隔半年控危駕
兩周巡千地盤檢控35宗 勞處開網上舉報平台
兩周巡千地盤檢控35宗 勞處開網上舉報平台
男童涉為千元販毒 毒品藏家父母同被捕
男童涉為千元販毒 毒品藏家父母同被捕
潮行GBA：百年建築「逵園」看免費藝展
潮行GBA：百年建築「逵園」看免費藝展
灣區手記：粵語服務／文：尚東美
灣區手記：粵語服務／文：尚東美
【Emily】LV尖沙嘴時裝騷 粉絲難睹閉門星光 警唔准外圍聚集 多人咫尺之遙睇直播
【Emily】LV尖沙嘴時裝騷 粉絲難睹閉門星光 警唔准外圍聚集 多人咫尺之遙睇直播
【Emily】港後年辦頂尖品牌會展旅遊展
【Emily】港後年辦頂尖品牌會展旅遊展
【Emily】社署伙樹仁推 「照顧者資訊網」
【Emily】社署伙樹仁推 「照顧者資訊網」
【Emily】田二少重遊迪園有讚有彈 40分鐘買爆谷耐過排遊戲
【Emily】田二少重遊迪園有讚有彈 40分鐘買爆谷耐過排遊戲
【Emily】加快灣區安老議案通過 「真長者」龍漢標有喜有憂
【Emily】加快灣區安老議案通過 「真長者」龍漢標有喜有憂
【Emily】聖誕將至 糖廠街變身朱古力市集
【Emily】聖誕將至 糖廠街變身朱古力市集