潮行GBA：新區舊巷 藝術處處 比卡超「遺迹」登陸廣州商圈

【明報專訊】廣州藝術氣息十分濃厚，不同角落都可以是文藝場地，有的就在商圈中心，有的隱藏於舊城區，一個不留神，就可能與名家作品擦身而過。例如今日廣州商圈開幕的「遺迹風」寵物小精靈雕像展，以及百年建築「逵園藝術館」的展覽，都是藝術愛好者的好去處。
明報記者 陳子凌
眾所周知新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛是藝術愛好者，旗下K11更是藝術與商業結合體。位於珠江新城中軸線旁的廣州K11，3樓的藝術廊橋及4樓的藝術空間，經常舉行不同形式的藝術活動，讓人閒逛廣州最核心的珠江新城商圈時，也能感受世界不同地區不同領域的文藝氣息。
而今日起至明年5月20日，廣州K11將迎來國際知名藝術家Daniel Arsham × Pokémon的展覽「Artifacts of Indigo Plateau 石英高原的遺迹」。展覽去年於上海K11全國首度舉辦，今次則登陸大灣區。Daniel Arsham是首個獲得Pokémon（寵物小精靈）全線授權的藝術家，以「虛擬考古學」風格，創作出如歷千年風化侵蝕的「遺迹風」Pokémon雕像。值得一提的是，這是官方首次開放寵物小精靈版權予藝術家二次創作，可謂史無前例。
Daniel Arsham利用黃鐵礦、亞硒酸鹽、水晶和青銅等材料造出一系列Pokémon角色雕像，再加上人為的小面積破壞，以殘破、滄桑之感，使大家耳熟能詳的角色看上去猶如穿越時空走廊。此外，會場還展出Daniel Arsham的原畫手稿和動畫等50多件主題作品，亦有多款限定產品發售。
■Pokémon 「Artifacts of Indigo Plateau 石英高原的遺迹」廣州站
日期：2023年12月1日-2024年5月20日
門票（人民幣）：單人68元，雙人120元
地點：廣州市天河區珠江東路6號，K11購物藝術中心L3及L4