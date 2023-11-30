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港聞

港聞二

打999男子失救 長女心痛「爸爸唔知講店名無助定位」

【明報專訊】 六旬裝修工程判頭6年前報「999」求助，未能說出準確位置及誤指接近太子區，但有提供身旁建材店名線索。救護車出動後尋人不果收隊，兩小時後他被發現倒斃旺角砵蘭街。死因研訊昨日結案陳辭，事主長女賴曉晴稱，「最心痛喺，爸爸唔知講咗店名喺幫唔到定位」，又哽咽稱如果救護員有考慮要求警員協助找尋事主，即使送院後未能救回，但至少她可向事主說聲「爸爸，你安心上路」。死因裁判官今日會引導陪審團作出結論。

事主賴志超於2017年6月16日逝世，終年65歲。警務處及消防處並列為與案有利害關係人士。早前法醫證供指，事主死於支氣管肺炎。

籲通訊員處事「行多步諗多步」

事主長女賴曉晴昨陳辭表示，已退休的警方通訊員陳燕芳接聽事主求助後，錯判事主狀態清醒及沒有將個案通報上司；救護車搜尋不果後，沒有要求警方幫忙搜索事主。賴形容最心痛的是，原來事主不知道說出附近店舖名稱亦無助定位，並認為通訊員處事應「行多步，諗多步」；警方及消防處亦需要加強培訓通訊員，因他們工作能影響後續救援行動。

代表警方及消防一方則指，陳接線至消防通訊中心後，消防隊目江學智嘗試從事主獲取更多位置線索，亦向事主坦白「舖名好難搵到」，事主後稱身處太子區。不久救護員致電聯絡事主但無人接聽，警方在兩小時後到場，發現事主已有屍斑。兩部門代表稱，相信事主不幸地「打完電話無耐，失去意識死亡」，相信他並非經歷「好漫長、好辛苦等待」。另外，當局有需要採用封閉式電腦系統，但近年已不斷引進科技以協助定位報案人。

【案件編號：CCDI 745/19】

（死因研訊）

相關字詞﹕警務處 消防處 倒斃 砵蘭街 死因研訊

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