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港聞

港聞二

兩周檢值1億元私煙 部分近期市面「老鼠煙」品牌

【明報專訊】海關過去兩周打擊海路走私煙，偵破4宗案件，檢獲共約2800萬支懷疑私煙，估計市值約1億元，應課稅值約6900萬。行動中拘捕7名介乎34歲至63歲男子，分別為收貨人、收貨公司東主及物流司機，另扣查5個涉案貨櫃。部分檢獲私煙品牌為近期市面湧現的「老鼠煙」。

拘7人包括收貨人東主司機

據了解，今次案件分別與內地及東南亞集團有關，七成供應本地，三成轉往海外市場如東南亞或澳洲、紐西蘭等煙稅較高地區。海關偵破的4宗私煙案，分別來自台灣、內地及泰國，相信集團「走馬燈」式走私，貨櫃經多個自由貿易區轉運，每次轉運後會修改貨物清單，增加或更換貨物內容，報關時虛報，並將私煙藏在貨櫃深處，以大量雜物掩飾。部分檢獲私煙為海外流行品牌，並有海外健康忠告，海關將繼續調查來源及流向。

老鼠煙每包最低售30元

關注組指成分不明

長遠煙草政策關注組本月初調查，研究在北角、九龍城、荃灣的90個有出售香煙的零售點。結果顯示，荃灣區逾六成調查零售點都有出售「老鼠煙」，平均售價44元，最低可至30元。常見「迪寶路」及「摩迪」等零售價明顯低於或不合理接近煙草稅的品牌，並於加煙草稅後大量湧現。「老鼠煙」來源成分不明，質素參差，為吸煙者帶來更大傷害，倡議盡快落實措施加強識別已完稅煙。

相關字詞﹕老鼠煙

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