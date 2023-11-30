「研基醫療」涉假醫生施肉毒針 拘兩人 警美容院放蛇 檢港大醫學士假證書第一部毒藥

涉案研基醫療（AM Beuty）位於彌敦道655號商業大廈2303室，警方指有人涉假冒醫生為顧客注射美容針，臥底探員喬裝顧客蒐證，昨午突擊搜查。行動中拘捕36歲姓吳女負責人及34歲姓陳女職員，涉嫌無牌行醫、管有第一部毒藥、管有抗生素及行使虛假文書，帶署扣查。警方檢獲大量第一部毒藥，包括肉毒桿菌毒素、針劑類固醇、腎上腺素針劑、白瓜子安眠藥、減肥針、美白針等。另檢獲抗生素、美容針、激光機及偽冒醫生購買藥物單據和印章，亦有一張香港大學內外全科醫學士的假證書。

檢抗生素疑為減注射後紅腫

免顧客求醫東窗事發

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，檢獲的Botox及其他藥物經衛生署確認全部受《藥劑業及毒藥條例》監管，須由註冊醫生注射。檢獲抗生素料用以紓緩顧客注射後紅腫，避免他們到公立醫院求醫，令美容院曝光。

鍾稱，暫未有資料顯示案件與早前發生醫療事故的診所有關，過去一年約800名顧客曾於上址打針，警方稍後將聯絡顧客。

翻查涉事美容院社交平台專頁，有帖文曾推銷「瘦面針」，並註明由香港註冊醫生主理及「持牌診所安心醫美」，去年「大激賞價」由680至1800元。記者昨日到涉事研基醫療，單位內有開燈但無人應門。有顧客上門欲購物才得知有人被捕，「星期一WhatsApp佢仲有覆，約咗6點上嚟，點知冇人應，記者上埋嚟先知真係呢間（負責人）畀人拉」。

警籲光顧應查冊 閱醫委會醫生名單

警方稱，有關針劑或對顧客構成生命危險，強調注射Botox只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生全名，並查閱香港醫務委員會註冊醫生名單，查詢資歷，又提醒市民如注射後出現發燒等病徵，宜立即求醫。