消防入職准戴眼鏡測視力 引體上升3變1次

消防：須嚴格訓練 不影響救援

現時消防隊長及消防員須在不戴眼鏡下，分別單眼指示測試圖第五行或第六行字形方向；消防隊長亦須在不戴眼鏡下，雙眼指示第六行字形方向才為合格。明起調整測試要求後，兩個職系須在不戴眼鏡下，單眼指示第四行字形方向；惟可在佩戴眼鏡下指示第六行字形方向，同樣通過兩部分方為合格。

于文陽解釋，以單眼看清視力測試圖第四行字形者，眼睛接近正常視力，即使有近視，度數只約為150至200度，仍可肩負如高空等拯救行動，但亦指萬一消防員眼鏡掉下，未必可很快拾回，故調整要求仍會維持一定水平，不會大幅放寬要求。處方指有需要的人員會獲安排視光師驗眼，訂做鏡片並連同支架，安裝在呼吸器面罩或潛水使用的全面罩內，罩內有防霧功能，而每副鏡片費用約2000元，由處方支付。

或可選「傾斜引體上升」

至於體能測試，各項目時限由60秒放寬至90秒，消防職系投考者普遍覺得較有挑戰的項目包括引體上升，要求由3次改為1次，或改為3次傾斜引體上升；雙槓雙臂屈伸由9次減至5次；掌上壓由32次減至28次。

調整入職要求涵蓋4個職系，包括消防隊長、消防員、救護主任及救護員。于透露，現時整體空缺率約3%，以消防隊長最嚴重，缺約90人，佔該職系空缺率約8%至10%；至於消防員、救護主任及救護員，則分別約120、10及60名空缺，料調整要求可吸引不同背景及有能力人士報考。

警方今年中增設「警員中英文筆試」，為未達中學文憑試中英文科第二級的投考者提供另一途徑。懲教署明起增設「二級懲教助理中／英文筆試」，為投考者提供額外的符合語文能力要求途徑。被問及會否跟隨其他紀律部隊做法，消防處稱，由於過往考生表現未算太差，暫未考慮調整相關要求。