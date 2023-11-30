明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

遏基本電費加幅 兩電動用穩定基金

【明報專訊】兩電明年齊加基本電費，因燃料費下調，令淨電費減少，兩電向立法會提交文件進一步披露，兩電主要從電費穩定基金撥款，壓低基本電費加幅，中電每度電由原來3.3仙降至2.9仙，港燈由6仙降至5仙。文件又顯示，港燈預計明年可用作調節電費的燃料價條款帳年終結餘，會由今年負2770萬元，回升至明年約90萬元，預料未來數年「盈餘」上升，有能源諮詢委員會前成員認為，港燈若願意動用燃料帳結餘提供回扣，明年淨電費有更大減幅。

港燈燃料帳料盈餘 專家：淨電費可減更多

中電與港燈明年淨電費分別按年減7.4%及16%，惟兩電分別按年加基本電費3.1%及4.4%，抵消部分燃料費減幅。兩電昨向立會提交文件披露調整電費的理據，當中港燈透過動用電費穩定基金結餘（電力公司賺取高於准許回報8%的收入將撥入基金，或在有需要時提供回扣，以紓緩電費加幅）及利息等，令基本電費由原先增6仙降至5仙，相等於加4.4%至每度電119.5仙。

文件亦披露，港燈明年預測燃料費下調，因而調低燃料調整費40.8仙，而明年增加燃氣使用量，每度電燃料費升4.3仙，整體燃料費由今年1月82.5仙減36.5仙至46仙，按年減4.4%；文件顯示，港燈燃料價條款帳（電力公司收取燃料費多於實際成本，須將餘額撥入條款帳，若相反，可於條款帳取回以填補差額）的年終結餘，會由今年負2770萬元，回升至明年預測的90萬元，而未來數年燃料帳亦逐步回升，至2028年約3億元。

結餘減幅較大 中電動用更多穩定基金

至於中電明年加基本電費3.1%，文件披露主要是由於固定資產增加（加1.5仙），以及經營費用上升（加1.8仙），不過中電運用電費穩定基金及利息等，令每度電減0.4仙，最終基本電費加2.9仙至96.6仙。

能源諮詢委員會前成員文志森分析，兩電均有動用電費穩定基金紓緩基本電費加幅，因此兩電預測明年電費穩定基金結餘均減少，當中又以中電減幅較大（見圖），年終結餘會由今年17.58億元減少10.04億元，至明年的7.54億元。

文志森又指出，中電預料明年燃料帳仍是負結餘，「虧損」幅度進一步擴大至負16.17億元，顯示中電以燃料帳調節燃料費，以免升幅過高；相反，港燈燃料帳會由今年負結餘返回正數，料明年錄得90萬元盈餘，認為港燈未動用更多燃料帳令淨電費有更大減幅，但他指長遠當燃料價格波動，港燈有較大空間提供回扣，以紓緩電費加幅。

上 / 下一篇新聞

審計首查大學 指中大外判管理差 回應只查一校 署方：向採選擇方式
審計首查大學 指中大外判管理差 回應只查一校 署方：向採選擇方式
記者訪3大學餐廳 街外人可光顧
記者訪3大學餐廳 街外人可光顧
話你知：審計指中大餐廳全無牌 政府曾稱院校不用
話你知：審計指中大餐廳全無牌 政府曾稱院校不用
大埔濾水廠擴建延遲19個月 528水質樣本不達標
大埔濾水廠擴建延遲19個月 528水質樣本不達標
公屋3年逾3萬宗壞升降機 逾百部使用逾35年
公屋3年逾3萬宗壞升降機 逾百部使用逾35年
初選案結案陳辭 控：顛覆不限武力刑事 指「非法手段」包括沒擁護基本法 官關注控罪邊界
初選案結案陳辭 控：顛覆不限武力刑事 指「非法手段」包括沒擁護基本法 官關注控罪邊界
辯方引控方證人區諾軒：「35+」旨在真普選 落實基本法承諾
辯方引控方證人區諾軒：「35+」旨在真普選 落實基本法承諾
導盲犬商場猝死疑中毒 訓練中心擬報警
導盲犬商場猝死疑中毒 訓練中心擬報警
9．21元朗私了案 中年婦4罪囚5年半
9．21元朗私了案 中年婦4罪囚5年半
涉機場穿光時上衣 26歲男控3罪
涉機場穿光時上衣 26歲男控3罪
曾勘世界最深海溝 沈括號首靠港 展潛水器實驗室 運營者嘆港海洋研究簡單
曾勘世界最深海溝 沈括號首靠港 展潛水器實驗室 運營者嘆港海洋研究簡單
神十四指令長：「很可能」有港代表加入
神十四指令長：「很可能」有港代表加入
港鐵App推輪椅摺板預約 暫邀千人料數月後開放
港鐵App推輪椅摺板預約 暫邀千人料數月後開放
消防入職准戴眼鏡測視力 引體上升3變1次
消防入職准戴眼鏡測視力 引體上升3變1次
「研基醫療」涉假醫生施肉毒針 拘兩人 警美容院放蛇 檢港大醫學士假證書第一部毒藥
「研基醫療」涉假醫生施肉毒針 拘兩人 警美容院放蛇 檢港大醫學士假證書第一部毒藥
兩周檢值1億元私煙 部分近期市面「老鼠煙」品牌
兩周檢值1億元私煙 部分近期市面「老鼠煙」品牌
首10月4729人涉詐騙被捕 停40萬個可疑電話號碼
首10月4729人涉詐騙被捕 停40萬個可疑電話號碼
打999男子失救 長女心痛「爸爸唔知講店名無助定位」
打999男子失救 長女心痛「爸爸唔知講店名無助定位」
涉致電法官萬次 男子控藐視法庭撤打電話罪
涉致電法官萬次 男子控藐視法庭撤打電話罪
港大眼科獲郭炳江捐千萬 料1500基層受惠
港大眼科獲郭炳江捐千萬 料1500基層受惠
活在灣區：內地超市掃貨 申「港車北上」添方便
活在灣區：內地超市掃貨 申「港車北上」添方便
【Emily】張宇人：港乏活鴨鵝鴿入饌 粵菜失色
【Emily】張宇人：港乏活鴨鵝鴿入饌 粵菜失色
【Emily】兩日演習 港部門駐軍模擬墜機救援
【Emily】兩日演習 港部門駐軍模擬墜機救援
【Emily】《香港志．自然》「助了解香港地香港人由來」
【Emily】《香港志．自然》「助了解香港地香港人由來」
【Emily】佛聯會會長籲教徒區選投票
【Emily】佛聯會會長籲教徒區選投票
【Emily】蝴蝶山區選論壇 有候選人自稱蝴蝶姐姐
【Emily】蝴蝶山區選論壇 有候選人自稱蝴蝶姐姐
【Emily】研究劏房建議要10個月 議員嫌慢
【Emily】研究劏房建議要10個月 議員嫌慢