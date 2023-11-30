遏基本電費加幅 兩電動用穩定基金

港燈燃料帳料盈餘 專家：淨電費可減更多

中電與港燈明年淨電費分別按年減7.4%及16%，惟兩電分別按年加基本電費3.1%及4.4%，抵消部分燃料費減幅。兩電昨向立會提交文件披露調整電費的理據，當中港燈透過動用電費穩定基金結餘（電力公司賺取高於准許回報8%的收入將撥入基金，或在有需要時提供回扣，以紓緩電費加幅）及利息等，令基本電費由原先增6仙降至5仙，相等於加4.4%至每度電119.5仙。

文件亦披露，港燈明年預測燃料費下調，因而調低燃料調整費40.8仙，而明年增加燃氣使用量，每度電燃料費升4.3仙，整體燃料費由今年1月82.5仙減36.5仙至46仙，按年減4.4%；文件顯示，港燈燃料價條款帳（電力公司收取燃料費多於實際成本，須將餘額撥入條款帳，若相反，可於條款帳取回以填補差額）的年終結餘，會由今年負2770萬元，回升至明年預測的90萬元，而未來數年燃料帳亦逐步回升，至2028年約3億元。

結餘減幅較大 中電動用更多穩定基金

至於中電明年加基本電費3.1%，文件披露主要是由於固定資產增加（加1.5仙），以及經營費用上升（加1.8仙），不過中電運用電費穩定基金及利息等，令每度電減0.4仙，最終基本電費加2.9仙至96.6仙。

能源諮詢委員會前成員文志森分析，兩電均有動用電費穩定基金紓緩基本電費加幅，因此兩電預測明年電費穩定基金結餘均減少，當中又以中電減幅較大（見圖），年終結餘會由今年17.58億元減少10.04億元，至明年的7.54億元。

文志森又指出，中電預料明年燃料帳仍是負結餘，「虧損」幅度進一步擴大至負16.17億元，顯示中電以燃料帳調節燃料費，以免升幅過高；相反，港燈燃料帳會由今年負結餘返回正數，料明年錄得90萬元盈餘，認為港燈未動用更多燃料帳令淨電費有更大減幅，但他指長遠當燃料價格波動，港燈有較大空間提供回扣，以紓緩電費加幅。