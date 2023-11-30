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港鐵App推輪椅摺板預約 暫邀千人料數月後開放

【明報專訊】港鐵去年11月推出「關愛共乘」手機應用程式，助長者及殘疾人士規劃搭車路線，上月24日增3個新功能，包括預約輪椅活動摺板服務、查閱升降機實時情况及查閱車站無障礙設施。港鐵稱，輪椅摺板預約服務目前邀請約1000名輪椅使用者和照顧者參與，預計數月後供所有使用者參與。另外，會展站試行的「站內導航」服務，港鐵預計最快今年底擴展至觀塘線，3年內推展至所有重鐵車站。

站內導航將擴至觀塘線

港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯表示，現時輪椅使用者沒預約下仍會有車站職員協助提供摺板，但提早預約可令過程更順暢。有需要乘客可於抵達車站前45分鐘輸入行程資料，職員確認預約後，會通知車站職員和中央控制室預備。她說，現階段有約1000人登記試用，推出一個月已有約300預約服務人次，港鐵會蒐集意見改善服務。

輪椅使用者高小亮表示，一般時間都預約到輪椅摺板服務，但繁忙時間或因人手不足而未能預約，程式便會顯示「車站繁忙中」，需致電車站預約。他又稱，預約服務推出前曾於繁忙時間等了三四班車才能上車，預約可便利出行。

港鐵表示，應用程式「行程指南」新增升降機實時資訊，若選取路線有車站的升降機暫停服務，會顯示「升降機維修保養通知」提示；另查閱「無障礙設施」時，只需點擊要查詢的車站，便會顯示該站為行動不便、視障及聽障人士而設的設施。

轉車站月台裝關門提示燈

港鐵預計，明年將於6個車站增設電動輪椅充電插座、為全線重鐵車站出入口上方橫額位置加設出入口標示，以及在轉車站月台加裝關門提示燈。

香港傷健協會傷健學院經理林學文稱，港鐵是交通網絡的重要提供者，上述服務照顧不同需要者出行和融入社會；另提供更詳細資訊，讓他們自主規劃行程。

相關字詞﹕關愛共乘 港鐵

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