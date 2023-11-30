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港聞二

神十四指令長：「很可能」有港代表加入

【明報專訊】中國載人航天工程代表團昨日訪港行程第二天，先到訪3間學校，與來自20所小學及21所中學逾1240多名學生交流，其後到紅磡體育館出席大匯演活動。團長中國載人航天工程辦公室副主任林西強再次提到已進入最後階段的載荷專家選拔，盼日後香港航天員進駐空間站後，可開展有香港地區特色的科學實驗項目，並向香港青少年普及航天知識。神舟十四號乘組指令長陳冬則形容「粵語太難了」，但問題將解決，因日後可向香港航天員請教。

團長：戰鬥攻關精神與港相通

代表團昨早分組到訪培僑中學、馬頭涌官立小學（紅磡灣）、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，出席由教育局主辦的「與中、小學生真情對話」活動。中新社報道，陳冬到訪培僑中學時，向學生分享太空失重狀態、與曾有「太空書信」往來的學生對話，並展示航天員從中國太空站拍攝的香港上空照片。陳冬在屏幕配上文字，稱「能在太空拍到香港也是件很幸福的事」。

代表團下午出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等陪同代表團成員進場；大匯演包括歌舞、鋼琴演奏，其間穿插播放中國載人航天發展的歷史片段。林西強回應主持提問時稱，載人航天工程立項實施30多年來，團隊形成了能吃苦、戰鬥、攻關、奉獻的載人航天精神，形容這與港人「建設香港所展現的精神面貌，是相通的」。

指令長6年再訪 驚歎港發展快

陳冬在大匯演分享事隔6年再訪港感受，稱香港快速發展讓他驚嘆，唯一不變的是「粵語太難了」，「說實在，剛才很多確實沒太聽得懂」。不過他說這個問題很快能解決，因很快有香港代表，「很有可能」會加入航天員隊伍，「到時候可向他請教」。

林西強繼訪港首日，昨再提及載荷專家選拔情况，稱當中有來自香港的候選對象。林期待香港航天員進駐空間站後，可開展有香港地區特色的科學實驗項目，也可和香港中小學生互動、普及航天知識，「使我們香港、祖國的航天事業更好的發展」。

另外，神舟十五號航天員張陸到訪香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）時，向該校送上親手揮毫的書法，勉勵學生奮發努力。

相關字詞﹕中國載人航天工程代表團 陳西強 中國空間站 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演 航天員

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