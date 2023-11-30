神十四指令長：「很可能」有港代表加入

團長：戰鬥攻關精神與港相通

代表團昨早分組到訪培僑中學、馬頭涌官立小學（紅磡灣）、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，出席由教育局主辦的「與中、小學生真情對話」活動。中新社報道，陳冬到訪培僑中學時，向學生分享太空失重狀態、與曾有「太空書信」往來的學生對話，並展示航天員從中國太空站拍攝的香港上空照片。陳冬在屏幕配上文字，稱「能在太空拍到香港也是件很幸福的事」。

代表團下午出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等陪同代表團成員進場；大匯演包括歌舞、鋼琴演奏，其間穿插播放中國載人航天發展的歷史片段。林西強回應主持提問時稱，載人航天工程立項實施30多年來，團隊形成了能吃苦、戰鬥、攻關、奉獻的載人航天精神，形容這與港人「建設香港所展現的精神面貌，是相通的」。

指令長6年再訪 驚歎港發展快

陳冬在大匯演分享事隔6年再訪港感受，稱香港快速發展讓他驚嘆，唯一不變的是「粵語太難了」，「說實在，剛才很多確實沒太聽得懂」。不過他說這個問題很快能解決，因很快有香港代表，「很有可能」會加入航天員隊伍，「到時候可向他請教」。

林西強繼訪港首日，昨再提及載荷專家選拔情况，稱當中有來自香港的候選對象。林期待香港航天員進駐空間站後，可開展有香港地區特色的科學實驗項目，也可和香港中小學生互動、普及航天知識，「使我們香港、祖國的航天事業更好的發展」。

另外，神舟十五號航天員張陸到訪香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）時，向該校送上親手揮毫的書法，勉勵學生奮發努力。