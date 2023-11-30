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港聞二

曾勘世界最深海溝 沈括號首靠港 展潛水器實驗室 運營者嘆港海洋研究簡單

【明報專訊】多次探索全球最深海溝—馬里亞納海溝的「深淵極客沈括號科考船」首度停泊香港，停留期間舉行一系列開放日及海上巡遊等活動，已報名市民可上船親睹各種設備，包括兩艘載人潛水器的實物和模型，同時亦可觀看船員房間及實驗室，了解中國海洋科普發展進程。負責運營的泰和海洋科技集團深藍探索總經理寧寧稱，科普對環保及人類發展非常重要，香港臨海本應有更多海洋研究，希望有更多年輕人加入研究行列。

沈括號科考船由中國船舶科學研究中心設計，由民營企業泰和海洋科技集團建造和運營，是排水量達2200噸級的小水線面雙體科考船。沈括號最多可載60人，兩個船頭呈橘紅色，船身以白色為主，船身底部勾勒紅色波浪曲線。2018年至今，沈括號執行30多次大洋科考調查任務，包括全球最深海溝馬里亞納海溝。

正建新船 以香港為母港

隨船兩艘載人潛水器為「HADALX載人觀光潛水器」及「彩虹魚—深淵極客HOV6000載人深潛器」，前者外形如法拉利跑車，最多載兩人，能潛入100米水中觀察鯨魚等生物；後者最深可潛6000米，最多載4人，是中國第四艘千米深潛器。開放日會展示「彩虹魚」深潛器模型，以及正建造的海洋科學綜合考察船「耀中耀華號」模型，該船設計排水量達4480噸，將來會以香港為母港。

深潛者少過太空人 謎團多

寧寧昨受訪稱，科考船主要是到海洋取得相關數據分析，例如研究海洋生物、地質、礦物資源等，服務對象大多是內地高校及缺乏海上實驗室的海洋研究機構，同時亦會為軍方做實驗。他透露船上60人包括40名科學家和20名船員，若能源及糧食充足，可在海上工作60天，但一般短期研究項目只需40天，船員每日分3班工作，24小時運作。

寧寧說，上過太空的有數百人，但到過海洋最深處的不足40人，證明下深海難度太大，大眾對深海仍有很多疑問。他提到，沈括號在2018年下水首個項目，是到1.1萬米深的馬里亞納海溝放置着陸器，「（深度）比珠穆朗瑪峰（海拔約8848米）還要高」。

勘探海生物 或助研移火星

他又稱，深潛器用途極廣，例如海底油氣管維修時，需由深潛器先探索，以便選取最佳方案，亦可觀察深海有否生物，「有否存在古老基因？生物又是如何在1100大氣壓下生存？如何在高壓環境、沒有氧氣、缺乏營養、到處都是有害物質下生存？」認為對將來研究人類移民火星非常有幫助。

寧寧又提到，海洋研究對研究氣候變化非常重要，要由科考船到大海抽取樣本檢驗，才會知道碳排放對食物及環境影響，「不去做科普，大家都不知道」。他說，日本預測地震非常準確，因在附近海域設置海底觀察網，可及時傳送資料並預報，內地目前亦大力發展海洋研究。他慨嘆香港臨近海洋，本應能有更多海洋研究，讓更多年輕人加入研究行列，形容「海洋公園的研究項目比較簡單」。

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