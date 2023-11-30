涉機場穿光時上衣 26歲男控3罪

搜光時旗 準備飛往台灣

被告諸啟邦（26歲）報稱無業，被控於今年11月27日在香港穿著一件印有陳述的上衣，和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控於同日在香港國際機場登機閘口編號205或附近，無合法辯解而管有煽動刊物，即3幅印有陳述的旗幟和一件上衣，具意圖引起憎恨或藐視中央及或港府等；另被控同日同地管有屬於女子廖小麗的身分證。

控方申請將案件押後，以待調查被告的手機和社交媒體帳戶，考慮會否涉及其他控罪。辯方為被告申請保釋，但《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德下令被告還押候訊。被告保留保釋覆核權利，將於12月6日上庭。

【案件編號：WKCC 5138/23】