明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉機場穿光時上衣 26歲男控3罪

【明報專訊】26歲男子本周一（27日）打算從香港機場前往台灣，被職員發現身穿寫有「光復香港 時代革命」的長袖上衣。警方到場後，發現男子亦涉穿上有港獨字眼的短袖T恤，隨身行李亦搜出「光時」旗幟。男子昨於西九龍裁判法院被控作出一項或多項具煽動意圖的作為、管有煽動刊物及管有他人身分證共3罪，須還押至明年1月4日再訊，以待控方調查。

搜光時旗 準備飛往台灣

被告諸啟邦（26歲）報稱無業，被控於今年11月27日在香港穿著一件印有陳述的上衣，和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控於同日在香港國際機場登機閘口編號205或附近，無合法辯解而管有煽動刊物，即3幅印有陳述的旗幟和一件上衣，具意圖引起憎恨或藐視中央及或港府等；另被控同日同地管有屬於女子廖小麗的身分證。

控方申請將案件押後，以待調查被告的手機和社交媒體帳戶，考慮會否涉及其他控罪。辯方為被告申請保釋，但《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德下令被告還押候訊。被告保留保釋覆核權利，將於12月6日上庭。

【案件編號：WKCC 5138/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 管有他人身份證 管有煽動刊物罪 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 警方國安處 光復香港　時代革命

上 / 下一篇新聞

審計首查大學 指中大外判管理差 回應只查一校 署方：向採選擇方式
審計首查大學 指中大外判管理差 回應只查一校 署方：向採選擇方式
記者訪3大學餐廳 街外人可光顧
記者訪3大學餐廳 街外人可光顧
話你知：審計指中大餐廳全無牌 政府曾稱院校不用
話你知：審計指中大餐廳全無牌 政府曾稱院校不用
大埔濾水廠擴建延遲19個月 528水質樣本不達標
大埔濾水廠擴建延遲19個月 528水質樣本不達標
公屋3年逾3萬宗壞升降機 逾百部使用逾35年
公屋3年逾3萬宗壞升降機 逾百部使用逾35年
初選案結案陳辭 控：顛覆不限武力刑事 指「非法手段」包括沒擁護基本法 官關注控罪邊界
初選案結案陳辭 控：顛覆不限武力刑事 指「非法手段」包括沒擁護基本法 官關注控罪邊界
辯方引控方證人區諾軒：「35+」旨在真普選 落實基本法承諾
辯方引控方證人區諾軒：「35+」旨在真普選 落實基本法承諾
導盲犬商場猝死疑中毒 訓練中心擬報警
導盲犬商場猝死疑中毒 訓練中心擬報警
9．21元朗私了案 中年婦4罪囚5年半
9．21元朗私了案 中年婦4罪囚5年半
曾勘世界最深海溝 沈括號首靠港 展潛水器實驗室 運營者嘆港海洋研究簡單
曾勘世界最深海溝 沈括號首靠港 展潛水器實驗室 運營者嘆港海洋研究簡單
神十四指令長：「很可能」有港代表加入
神十四指令長：「很可能」有港代表加入
港鐵App推輪椅摺板預約 暫邀千人料數月後開放
港鐵App推輪椅摺板預約 暫邀千人料數月後開放
遏基本電費加幅 兩電動用穩定基金
遏基本電費加幅 兩電動用穩定基金
消防入職准戴眼鏡測視力 引體上升3變1次
消防入職准戴眼鏡測視力 引體上升3變1次
「研基醫療」涉假醫生施肉毒針 拘兩人 警美容院放蛇 檢港大醫學士假證書第一部毒藥
「研基醫療」涉假醫生施肉毒針 拘兩人 警美容院放蛇 檢港大醫學士假證書第一部毒藥
兩周檢值1億元私煙 部分近期市面「老鼠煙」品牌
兩周檢值1億元私煙 部分近期市面「老鼠煙」品牌
首10月4729人涉詐騙被捕 停40萬個可疑電話號碼
首10月4729人涉詐騙被捕 停40萬個可疑電話號碼
打999男子失救 長女心痛「爸爸唔知講店名無助定位」
打999男子失救 長女心痛「爸爸唔知講店名無助定位」
涉致電法官萬次 男子控藐視法庭撤打電話罪
涉致電法官萬次 男子控藐視法庭撤打電話罪
港大眼科獲郭炳江捐千萬 料1500基層受惠
港大眼科獲郭炳江捐千萬 料1500基層受惠
活在灣區：內地超市掃貨 申「港車北上」添方便
活在灣區：內地超市掃貨 申「港車北上」添方便
【Emily】張宇人：港乏活鴨鵝鴿入饌 粵菜失色
【Emily】張宇人：港乏活鴨鵝鴿入饌 粵菜失色
【Emily】兩日演習 港部門駐軍模擬墜機救援
【Emily】兩日演習 港部門駐軍模擬墜機救援
【Emily】《香港志．自然》「助了解香港地香港人由來」
【Emily】《香港志．自然》「助了解香港地香港人由來」
【Emily】佛聯會會長籲教徒區選投票
【Emily】佛聯會會長籲教徒區選投票
【Emily】蝴蝶山區選論壇 有候選人自稱蝴蝶姐姐
【Emily】蝴蝶山區選論壇 有候選人自稱蝴蝶姐姐
【Emily】研究劏房建議要10個月 議員嫌慢
【Emily】研究劏房建議要10個月 議員嫌慢