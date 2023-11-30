9．21元朗私了案 中年婦4罪囚5年半

區院法官昨判刑指出，雖然兩名事主曾挑釁在場人士的情緒，但無論言論如何激烈火爆、不堪入耳，施襲者的行為都不可能合法，如「滅聲」的私了不為法庭所容許，4罪合共判監5年半。

官：雖受挑釁 施襲不可能合法

昨被判刑的被告李茵茵（53歲）過去沒有刑事紀錄。法官郭啟安判刑指出，被告與至少10人包圍兩名事主，屬伙同犯案，其間用拳頭、棒狀物體等施襲。縱然犯案時間不算長，但二人受襲至頭破血流仍無停止，被告更從地上拾起一個破損的易拉架，擊中其中一名事主的背部，或引起漣漪效應。該事主事後腦出血和腫脹，需做開顱手術。

法官接納事件無預謀，惟不同意辯方指可視為減刑因素，僅不會額外加刑。法官續稱，留意到兩名事主事發前曾分別用粗言穢語指罵在場者，和揮動手中的酒樽，二人有挑釁他人情緒，最終受襲非咎由自取但顯然不智；無論如何，法庭都不能接受「私了」此等無法無天的行為。

法官以5年和4年半為兩項傷人罪的量刑起點；至於暴動罪，考慮被告使用的易拉架已破損和隨地拾起，殺傷力相對低，但被告的確參與施襲，直接破壞社會安寧，量刑起點為5年3個月。

被告於警方上門搜查時拒絕讓對方入屋，擾攘數分鐘才開門，其間將案發當天穿的運動鞋從高處扔落樓，試圖毁滅證據，影響司法公正，尤其本案無直接證據指向被告的身分。意圖妨礙司法公正應判監8個月，其中3個月與另外3罪分期執行，被告4罪須囚5年半。

【案件編號：DCCC 1034/20】

（反修例風暴）