導盲犬商場猝死疑中毒 訓練中心擬報警

考慮細胞組織送美化驗查起因

據香港導盲犬服務中心網頁，Funny為拉布拉多犬、雌性，2018年8月出生，由中心在港繁殖。社交平台專頁「香港動物報」在本月13日發帖指當日下午2時許有市民提供照片稱Funny突然在商場倒地，目擊者指Funny「呼吸非常急促」、「被抱起時還嘔了一些水」；同日Funny被送到動物醫院搶救不治。照片顯示Funny當時橫躺地上，一名穿綠色襯衣男子手持狗帶。

導盲犬服務中心為公益金會員機構，香港動物報11月14日引述聲明，公益金表示十分關注事件，已立即向中心跟進，並引述中心稱正調查死因，需時約兩周。

中心昨發聲明，表示對Funny離世深感哀痛，衷心慰問失去Funny的視障者Joe及其家人。聲明稱，城大報告懷疑Funny中毒致死，排除外間傳聞的死因，包括過勞、心臟病或遺傳因素。為進一步了解懷疑中毒原因，中心正考慮將其組織細胞樣本送至美國權威獸醫機構化驗分析；檢測程序需時，現階段不宜回應懷疑中毒原因。

聲明排除過勞死等傳聞

中心亦正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多證據。另本報昨晚向公益金查詢跟進情况，以及是否接納調查結果、日後如何防範類似事件，正待回覆。