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港聞

港聞二

辯方引控方證人區諾軒：「35+」旨在真普選 落實基本法承諾

【明報專訊】本案有16名被告不認罪受審，其中7人昨先結案陳辭。辯方大律師石書銘強調，控方證人區諾軒說過，「35+」計劃旨在實行真普選，案發時香港回歸中國已經23年，仍在爭取這個《基本法》所承諾的路途之上。石書銘力陳，吳政亨和余慧明不是提倡流血武力、顛覆制度或推翻憲制秩序，他們基於香港回歸時的「莊嚴承諾」，相信香港的法律制度、其框架和憲制秩序，從而追求落實《基本法》承諾，而非顛覆國家政權。

石書銘表示，吳政亨不是初選參加者，也沒有籌辦初選；他曾向戴耀廷提議初選票站使用iPad，看似「熱心助手」，但戴耀廷不太理會建議，可見兩人關係不親密，頂多說他和戴耀廷認同達到「35+」目標。石書銘又表示，余慧明參選的衛服界沒有參與初選協調會議，雖然曾表示否決財政預算案爭取五大訴求，但沒和參選人討論；余慧明可謂「天真」的政治素人，供稱否決權是談判策略，無差別否決財政預算案並非其底線，應裁定罪脫。

稱余慧明沒開會 沒討論否決財案

同來自民主黨的黃碧雲和林卓廷，其代表大律師沈士文陳辭指出，二人僅參加初選，政綱沒提到否決預算案，也沒簽署「墨落無悔」聲明。沈士文表示，身為傳統民主派的黃碧雲在論壇上被激進參選人「逼埋牆角」質問，她面臨壓力才稱有需要時會運用《基本法》及憲制賦予的權力否決預算案，和控方指她濫權否決預算案正好相反。沈士文重申立場，控罪詳情包括「非法手段」須屬刑事罪行。

黃碧雲方：被逼埋牆才主張否決權

談及楊雪盈初選落敗後仍參選立法會選舉，大律師張耀良指出，楊不支持並違反港島選區採用的替補機制，即「靈童制」，她獨立行事，亦不關心否決預算案，反而是想爭取撥款。至於何啟明沒明言反對運用否決權，大律師阮偉明則表示，沉默不等於支持。法官提到，何啟明曾經說「公帑絕不能有一分一毫再落入惡貫滿盈的警隊手上」，否決任何撥款從來不是策略問題，而是立場問題；阮解釋，何啟明反對撥款增購警隊裝備，不是否決所有撥款。彭卓棋呈交書面辭，在庭上沒有補充。

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 結案陳辭 民主派初選案 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法

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