初選案結案陳辭 控：顛覆不限武力刑事 指「非法手段」包括沒擁護基本法 官關注控罪邊界

明報記者

控辯雙方早前呈交書面結案陳辭，控方昨在庭上簡短陳述法律原則，辯方則概述各被告在初選的言行（見表及另稿）。針對本案控罪定義，控方律政司副刑事檢控專員萬德豪表示，國安法列明任何人以武力、威脅使用武力或「其他非法手段」旨在顛覆國家政權，即屬犯罪。

指社媒興起 謠言多礙管治

打擊危國安行為 不可狹窄詮釋條文

對於辯方質疑，根據「同類規則」（ejusdem generis）的法律原則，「其他非法手段」應該和條文前述的武力手段類別相近，控方表明不同意。控方主張全國人大常委會於2020年通過《港區國安法》，旨在防範和懲治危害國安行為，無論是否涉及武力都可納入國安法罪行。

控方強調，顛覆國家政權罪衍生兩個類別，其一為武力相關手段，其二為「其他非法手段」，後者不一定要涉及武力，「過往我們認為使用武力就是革命……如今，使用武力可能並非必要」。控方稱，21世紀催生社交媒體，社會時常出現針對政府的謠言，容易影響管治，法庭不宜狹窄解讀控罪。

針對控罪的「非法」二字，控方稱按照字典解釋，非法不局限於刑事罪行。法官李運騰關注，假設涵蓋民事法律，「（控罪）邊界在哪裏？」控方解釋，本案「非法」之處牽涉兩個層次，其一是被告就任立法會議員後發假誓，或涉案協議構成公職人員行為失當罪，屬刑事罪行；假設法庭不接納這一點，就要考慮被告沒有擁護《基本法》，構成濫用權力和失職，此舉沒有違法，但屬「非法」。

控方表示，本案關乎有人違反基本法和國安法的原則，「取決於對基本法的態度、對特區的態度」。法官陳慶偉舉例，假設他審理一宗民事訴訟時沒有受賄，卻刻意偏幫朋友而裁定被告勝訴，判決可能變為「非法」。

談意圖舉例誤殺 控：不知者亦入罪

至於被告的犯罪意圖（mens rea），庭上討論被告可能相信戴耀廷的言論，認為自己行為沒違反國安法。控方強調，被告是否相信自己違法並不重要，例如在一宗誤殺案例，被告不知道自己犯法亦可入罪。聆訊今續。

【案件編號：HCCC69/22】

（港區國安法）