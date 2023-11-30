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公屋3年逾3萬宗壞升降機 逾百部使用逾35年

【明報專訊】新一份審計報告有兩章節涉公共屋邨設施，審計署發現由2020年1月至今年4月底共發生逾3萬宗升降機故障及逾1500宗自動梯故障，主要包括機件故障和蓄意破壞；2021及2022年分別有21和26部升降機沒進行例行及半年評估。無障礙設施方面，報告指有30幢位於3個屋邨的大廈未有安裝升降機，涉逾2400伙；4個屋邨均有部分無障礙通道和設施偏離技術指引和損毁；97條屋邨無障礙主任未提交所有檢查結果。

部分涉蓄意破壞 最長故障3個月

審計署審查2020年1月至今年4月底升降機及自動梯每月保養報告，發現分別有219宗及25宗故障，導致服務暫停超過2日，最長暫停近3個月。報告稱截至今年6月底，有104部升降機已服務超過35年或以上，但35部未有計劃於2024至25年度或之前進行現代化工程。過去5年完成現代化更新的238部升降機中，八成沒按合約規定，在預定完工期恢復服務；當中近八成停用超過7.5至10.5個月，逾兩成停用超過10.5至14.5個月。

自動扶手梯保養 最長相隔29.9年

審計署審查截至今年6月底由房屋署保養的277部自動梯，74部保養期結束後超過3年才檢修，最長相隔29.9年。

此外，另一章節提及署方人員今年到屯門友愛邨、小西灣邨、葵涌邨及石硤尾邨視察，發現有屋邨的觸覺引路帶和警示帶有損毁；亦有升降機的聲音信號出現故障。報告指位於8個屋邨27幅多功能感應地圖被損毁。報告又指，截至今年6月底，有30幢位於長洲長貴邨、大澳龍田邨及北角模範邨的大廈沒升降機，介乎3至6層高，該3屋邨涉2422伙，約三成租戶是長者。

相關字詞﹕審計署 審計報告 公共屋邨

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