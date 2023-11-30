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港聞一

大埔濾水廠擴建延遲19個月 528水質樣本不達標

【明報專訊】審計署昨發表審計報告，提及2010年展開的大埔濾水廠擴展工程，獲批64.8億元，截至今年3月已動用約49.9億元，批出3份工程合約完工日期較原定遲2.7至19.1個月；並指其中一項工程費用由2.2億元增至3.7億元。另外，報告引用水務署紀錄指，該濾水廠食水樣本，過去4年內曾出現528個水樣本不符合酸鹼值和氟化物等水質參數指標，水務署表示已就情况跟進，並指大埔濾水廠供應的食水水質令人滿意。

水務署稱已跟進 水質令人滿意

報告指出，水務署擬於濾水廠內增建現場氯氣生產設施，但設施涉4類化學品，均屬《危險品條例》所列的危險品，而液態氯亦於同一大樓上層使用，故不獲消防處接納申請，水務署因而花約7個月推行替代措施，直至兩年後當濾水廠的液氯處理系統停用後同月才獲消防處批准，安裝現場氯氣生產設施製造和貯存危險品。審計署認為，水務署在推展工程項目時，應就貯存和製造危險品和化學品的法例規定，盡早諮詢有關部門。

3項工程均無公開招標

外判潘樂陶公司或聯營 涉1.3億元

翻查資料，水務署早年獲立法會撥款逾8.7億元，於全港11間大型濾水廠加設氯氣生產設施，並為工程公開招標，惟就牛潭尾濾水廠及大埔濾水廠進行3項同類工程，全未經公開招標，3項工程均判予前律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程或安樂與中國建築的聯營公司，共涉逾1.3億元。

另外，報告引述水務署表示，濾水廠在食水處理的不同階段收集水樣本，包括原水、已加入化學品的水、已澄清的水、經過濾的水和經處理後食水，測試結果顯示，曾不符合表現指標：2019年4月至今年3月期間，收集了主要為經處理後食水的水樣本，當中共528個不符合主要是酸鹼值和氟化物的表現指標 。

審計署表示，水務署應如期完成香港食水標準，包括監察名單、觀察名單和食水感官準則的檢討。

相關字詞﹕審計報告 大埔濾水廠

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