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活在灣區：內地超市掃貨 申「港車北上」添方便

【明報專訊】港人北上消費熱潮愈來愈熾熱，近月模式已由飲食娛樂，擴展到內地大型超市「掃貨」。想盡情「爆買」除包車北上外，本港有車一族也可考慮申請「港車北上」經港珠澳大橋北上購物，惟出發前宜於交強險外再加購商業險，以加強第三者責任保障。

明報記者 劉敬華

「港車北上」允許合資格香港私家車在毋須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利港人自駕到廣東省作短期商務、探親或旅遊。申請資格方面，申請人需持有效香港身分證及回鄉證，並須領有香港及內地駕駛執照，由於「港車北上」是為非營運私家車而設，因此有關車輛的登記車主必須以個人名義持有，車輛須為8座位（包括司機）或以下、車長不超過6米，車輛須持有效的香港車輛牌照。按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年，或出廠年限6年以上，須提交機動車安全檢驗合格證明。

要兩地駕照 8座位或以下車型

至於申請流程（見表1），「港車北上」只接受網上申請，申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，有關申請將由兩地政府共同審批。運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門亦會作出審核，並會以電郵或內地手機短訊通知申請人審批情况及所需手續。如審核獲得通過，申請人在獲發內地「電子牌證」及運輸署「許可證」後，須先透過「港車北上」指定網站預約指定日子及時間，方可出行。

儘管根據申請要求，車主投保「機動車交通事故責任強制保險」（交強險）已符合申請資格，一旦於內地發生交通事故，可透過交強險賠償第三者受害人死亡、受傷醫療或財產損毁費用，惟交強險保障額相對較低，第三者受害人死亡傷殘的有責任賠償最高賠償額為每宗事故18萬元人民幣，無責任賠償的最高賠償額為每宗事故1.8萬元人民幣，保障額未必足夠。車主可考慮附加投保港珠澳大橋香港跨境車輛商業保險（商業險）（見表2）。

投保跨境車商業險 加強保障

為方便「港車北上」車主，香港與內地有關當局已達成共識實施「等效先認」政策。香港保險公司提供的「等效先認」保單，為於香港汽車保險保單上附加內地汽車保險，而後者於內地有效，整張保單由一家香港保險公司出單，使本港車主毋須分開購買兩份保單。「等效先認」產品包含主單，即香港法定車輛保險（包括第三者保險或綜合保險），同時強制附加交強險，並可讓車主選擇附加商業險，保障範圍包括第三者人身傷亡或財產損失在內地法定最低要求以外的額外賠償，以及受保車輛車上人員及司機的相關賠償，個別保險計劃可讓投保人選擇商業險部分的賠償額，當然賠償額愈高保費亦會相應提升。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 港車北上 車保

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