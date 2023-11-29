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港聞

港聞二

已婚EO發布情婦牀片 窺淫刑恐等5罪成

【明報專訊】已婚的時任民政處行政主任，去年5月至10月期間，偷拍情婦的性愛片段，對方要求分手後威脅報復令她「身敗名裂」，最終將性愛片段及私密照發布到社交媒體。他否認窺淫等5罪，昨於粉嶺裁判法院被裁定罪成。辯方求情指出，本案源於感情糾紛，「感情事件入面，其實無對錯，兩邊好多時都係受害者」，冀索取社服令報告及批准被告保釋候判，遭暫委裁判官馮念偉拒絕。被告還押至12月12日判刑，待索取背景報告。

求情稱感情無對錯 雙方都是受害者

被告陳梓文（案發時29歲）否認3項窺淫罪、1項刑事恐嚇及1項未經同意下發布私密影像罪受審。

馮官分析事主X的證供指，涉案相片及影片部分沒有拍到容貌，部分則以紅線遮蓋眼睛。馮官認為X對自己的身形和私密部位有一定認識，認出自己並不出奇。馮官亦指X的記憶力良好及可靠，能準確指出辯方錯誤覆述她的供辭，故X記得在何時何地與被告發生性行為、認出影像拍攝的地點亦不出奇。

已退休的國安法指定法官、辯方大律師杜浩成盤問時質疑事主對被告不忠誠，但馮官認為這些質疑「全是空憑聲稱」，事主的道德觀念不影響可信，即使她有其他伴侶，亦不影響證供是否可信，即使她會將私密照發給其他伴侶，也不代表她容許被告將私密照分享出去，裁定X的證供清晰直接，是誠實可靠的證人。

馮官續稱，被告未獲同意下拍攝X的私密影像，他必然知道會令X受到侮辱、驚嚇和困擾而有意為之，或罔顧是否會影響X。被告亦發信息威脅會損害X的名譽，當時X已道歉，希望與他心平氣和對話，更應被告要求轉帳及安排他與她的父母和男友見面，故被告並非受逼迫下一時衝口而出，終裁定被告5罪罪成。

【案件編號：FLCC 85/23】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 未經同意下威脅發布秘密影像罪 刑事恐嚇 窺淫罪 行政主任 民政事務處

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