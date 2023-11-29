夫婦裝修欠債300萬 攜子三度燒炭控虐兒

被告依次為女子C.Y.S.（案發時33歲，下同）及男子W.Y.C.（38歲），案發於2021年11月4日至翌日，涉及6歲男童X和兩歲男童Y。

據控方開案陳辭，首被告會幫忙打理父親的生果店，月入約兩萬元，曾先後向父親借逾200萬元。同年11月6日3次燒炭後，首被告父親和妹妹6日先後探訪她一家，得知她有「數冚數」困境。家人擔憂她被財務公司騷擾報警，揭發事件。

無力付50萬元裝修費

向約30間財務公司借貸

首被告警誡下稱於2019年購入涉案單位，因要支付50萬裝修費，遂向約30間財務公司借貸，惟沒有能力還清，壓力很大。同年11月2日首被告以燒烤為由吩咐外傭買炭，4日晚上X和Y正在睡房睡覺，當時窗門關上，開着冷氣，夫婦亦在房內，次被告按妻子指示燒炭，其後首被告擔心火燭，說「唔好喇」，次被告便弄熄炭火。

首被告隨後叫次被告「再整過」，Y開始咳嗽後不久，次被告便把炭搬到洗手間淋熄。翌日差不多天亮，首被告自行燒炭，X聞到臭味起牀，首被告要求次被告淋熄炭。她聲稱未曾想過與兩兒一起死，相信次被告不會讓她「行這條路」。次被告警誡下稱不知道妻子欠債的實際數目，他不想妻兒不測，假裝配合。

留遺書託孤外傭 兩子清醒送院

警員在單位發現欠款清單，顯示首被告欠債300萬元，給外傭的遺書指若兩子生還，希望對方視為己出照顧他們成長。X和Y的醫療報告顯示，二人送院時有意識和清醒，沒有一氧化碳中毒。案件明（30日）續審。

【案件編號：DCCC 129/23】