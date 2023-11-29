選舉論壇各自3分鐘表述 20問題預先知悉

有提問涉及教育，東區太北區民建聯候選人丁江浩、康灣工聯會候選人吳清清反對縮班殺校。丁江浩表示，縮班殺校並非不可避免，舉例說，高才通或會吸引不少投資移民，其子女也有機會隨同來港。無申報政治聯繫的深水埗西候選人鍾宇軒，未直接表明反對殺校，但提出殺校前要改善資源分配，更表示教師一旦轉行，屆時若適齡學童數字再次上升，便會缺乏足夠的教師應對教學需求。

地區旅遊方面，新民黨灣仔區候選人黃守東認為可增加區內小商戶的生意；而自由黨南區東南候選人梁進則指南區並非旅客區，過度的經濟活動會為區內居民帶來困擾，例如淺水灣因過多旅遊巴，影響區內交通。

另外，個別候選人宣傳方式搶眼球，西區獨立候選人李楚婷的選舉單張提供性格、身高、體重等資料，她昨日論壇上表示冀為社區注入正能量，關注牙科保健，指牙齒好才可「食得開心」、「笑口常開」。早前以《國產凌凌漆》造型拍選舉廣告的元朗市中心候選人施駿興，昨舉辦造勢大會，獲馬逢國、霍啟剛、鄺美雲3名港區人大代表到場支持。

2023年區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）